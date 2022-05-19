啦啦隊女神林襄IG最新性感照大曬「究極長腿」衝擊網民：比例完美

台灣樂天桃猿啦啦隊的24歲人氣成員林襄，憑著甜美外型和32E的傲人身材被封為「啦啦隊女神」，IG吸引逾百萬人追蹤，發行寫真更是秒殺，即將發行第2本寫真《與你襄愛》。近日林襄又在社交平台釋出「絕對領域」辣照，腿一抬就讓逾5萬名粉絲暴動。



林襄16日在IG分享自己在球場的示範穿搭，只見她頂著一頭俏麗長捲髮，身著黑色緊身T恤和激短牛仔熱褲，將衣服往上捲至下胸，纖細蠻腰一覽無遺。下一張更是不得了，林襄抬起白皙蜜大腿，擺出撩人姿態，辣露絕對領域。她寫下「上週唯一的好天氣，上班前禱告有成功。」

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辣照發布短短2天已逾5萬網友按讚，紛紛驚呼「襄好漂釀」、「太好看了吧這個比例絕對」、「太辣了」、「比例很好」、「這個腿」、「襄是長腿辣妹」、「該換桌布了」、「飄襄味」。

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