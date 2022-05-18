東張西望｜深水埗餅家因加租被迫結業　得貴人幫助後原址旁邊重開

今日（18日）的《東張西望》講到去年8月一間位於深水埗的舊式餅家，因為新業主的無理加租迫遷，導致需要結業，而去年經過《東張西望》的報導後人如潮湧，直至餅店光榮結業。

去年8月一間位於深水埗的舊式餅家，因為新業主的無理加租迫遷，導致需要結業 (節目截圖)

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事隔數月後，該餅店今個月重新開張，而店舖新的位置正正位於舊舖旁邊，兜兜轉轉又回到這個位置。老闆娘吳太表示原來自去年《東張西望》播出他們餅店的訪問後有一位老闆找他們，提議介紹業主予老闆認識從而可以購買舖位後再轉租了餅家。最後因為舊舖旁邊的老醫師因為退休，所以欲關閉醫館，吳太等人知道後立即與老醫師商量租下醫館的舖位，最後以更平的租金租下醫館的舖位重新開張。

事隔數月後，該餅店今個月重新開張，而店舖新的位置正正位於舊舖旁邊 (節目截圖)

該餅家重新開張，換上新的麵包柜及焗爐，因為舊焗爐在舊店搬運時摔壞，幸好吳老闆有留起舊焗爐的聯絡電話，才可以製造一個和舊焗爐一樣的新焗爐。吳老闆都話新焗爐幸好火力與舊焗爐差不多，而當餅家新址開幕時，不少老街坊都立即前來光顧，老街坊表示很想念這味道，街坊和店主打成一片，充滿人情味。

舊焗爐在舊店搬運時摔壞 (節目截圖)

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