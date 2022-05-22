乘風破浪3︱于正拍片冇開名講女星改年齡　意有所指張天愛？

在娛樂圈有許多不解之謎，其中之一就是年齡的問題，特別對於女明星來說更是秘密。而在近日內地「金牌監製」于正就有收看熱播中的綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）令他有感而發，事後拍片講女明星改年齡背後的原因，雖然他沒有指名道姓，但他此舉動則被網友解讀為明顯是指女星張天愛，事關直到現在她的年齡依然是一個謎。

張天愛的年齡依舊是秘密。（影片截圖）

在節目中張天愛是第一個出場的姐姐，在自我介紹的時候她並沒有講出自己的年齡，只是表示自己已出道9年是一位演員。對比其他姐姐能大方講出自己的年齡，則顯得她的介紹相當奇怪。隨後，待另一位參賽姐姐冬運金牌選手徐夢桃進場的時候，她則上前同張天愛打招呼，在不知道大家的年齡之下，她不知道叫張天愛姐姐好還是妹妹好，所以她就表示：「用叫姐嗎？我一九九零的。」此話一出頓時令到張天愛相當尷尬，隨即低下頭向對方表示：「是這麼回事兒，姐﹑妹妹，叫姐就行。」雖然依舊沒有講出出生年份，但按照她的說話明顯是比徐夢桃年長。

冬運金牌選手徐夢桃同張天愛打招呼。（影片截圖）

張天愛當下顯得好尷尬。（影片截圖）

事實上，張天愛自出道以來對於她的年齡問題就有三個版本，從一開始她在網絡上資料顯示是1988年出生的，因為在2011年的時候，她與前男友李子峰曾經拍過一本雜誌，上面的介紹清晰寫明她的年齡是23歲，按照時間推算就是1988年出生的，當年她主演走紅網絡劇《太子妃升職記》的時候，網絡官方資料顯示其為1988年出生的，但之後又神不知鬼不覺又改成1990年出生的，之後再被網友發現又改為1992年出生的，所以正因為如此大家她的年齡問題備愛爭議。

張天愛有三個版本的出生年份。（微博圖片）

而萬萬想不到「金牌監製」于正亦有關注該節目，更在看完節目後有感而發：「女演員改年齡怎麼了，這個世上永遠是年輕的女演員比年長的女演員機會要多，所以女演員改年齡只不過是希望能夠多被大家看見，多給自己一點機會。所以大家不要把這個當成話題啊，多包容一點，我們這世界多充滿了愛啊！」雖然他沒有指名道姓，但被網友認為明顯是指張天愛，表面上指出女演員改年齡不是問題，但實際上好像替張天愛承認了改年齡的事實似的，這一個舉動不禁讓網友笑言好像愈描愈黑，大家留言表示：「本來還沒啥，這樣說坐實了」﹑「天愛姐姐終於30歲了」等，再次掀起年齡熱話，同時有網友更不畏直言于正根本在挑釁事非。

于正的觀後感被網友認為根本在挑釁事非。（影片截圖）