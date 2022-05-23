楊冪自爆桃花旺520曬收花照　獲神秘愛慕者表白？

35歲楊冪雖然離婚近4年，但依舊保持甜美臉蛋、火辣身材，日前上真人騷節目《毛雪汪》談愛情觀，提到自己不介意另一半是看上她的錢，在合照不小心擋住壁畫桃花，還直接表示「沒，我桃花太旺盛了，擋不住的」，似乎坦言自己感情生活豐富，而她20日更直接曬出鮮花，被不少網友猜測應該是被愛慕者送花。



楊冪嗅出抱著一束鮮花的照片，發文說：「花嬌艷人俏麗，楊冪祝大家520快樂，每個人都要甜甜」。卻引起不少網友揣測，猜測這些照片應該不是早就拍下，看她的打扮以及相片效果，猜測她的桃花運太旺，突然收到花，才會曬出收花照，再加上她手上的白玫瑰象徵「甘心付出的愛」，向日葵則代表「沉默的愛」，才有網友猜測是神祕愛慕者送花向楊冪表白，但身分當然未知。

按圖看楊冪收花照及其他靚相！

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但說到交往對象，楊冪因為熱愛玩遊戲，而大陸男星楊洋曾在《全職高手》、《你是我的榮耀》演出電競選手，有網友將兩人送作堆，傳言他們合資買下KPL（王者榮耀職業聯賽）火豹戰隊，不過楊洋和楊冪各自透過工作室發文否認。

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