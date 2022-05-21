賈靜雯公開家庭新成員　520分享寶寶正臉照　開心留言：請多指教

藝人賈靜雯與修杰楷結婚後，夫妻倆共育有3女，一家人感情相當好，而他們家裡不只5位成員，他們還飼養了一隻比熊犬、2隻貓、1隻樹蛙，可說是「一家9口」。而（20）日賈靜雯在IG上突宣布，家裡迎來第10位新成員「寶寶」，並公開寶寶的正臉照，水汪汪大眼超級可愛，貼文一出萌翻上千網友。



賈靜雯在IG上寫下「520，我愛你」表示家裡多了一位新成員叫寶寶，曝光的影片中可見，原來是一隻白色幼貓，牠躺在竹藤編製的籃子裡，時不時會探頭看看外面世界，雖然其他兩隻貓咪眼神略帶警戒，但賈靜雯指出其實寶寶「備受哥哥姊姊們的寵愛」，並開心的說：「甜蜜的生活，請大家多多指教」。

賈靜雯在IG上寫下「520，我愛你」，並表示家裡多了一位新成員叫寶寶。

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事實上，賈靜雯於3月的時候才意外帶回一隻樹蛙「草阿貴」，沒想到才過兩個月，家裡又增添新成員，可見未來生活會有更多樂趣。許多網友也被寶寶的萌樣吸引，紛紛留言「太可愛了啦」、「又一隻，這個太迷人了」、「好可愛」，還有網友笑稱「你們家要變動物王國了」、「台北最大動物園」。

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