林志玲當媽後繼續關注月經貧窮議題　520號召捐衛生巾助弱勢少女

第一名模林志玲先前嫁給日本男星AKIRA，今年初迎來一子，首度當媽的林志玲，與自己創辦的「志玲姊姊慈善基金會」這次攜手與品牌合作，希望能夠協助弱勢少女脫離月經貧窮，捐出4萬片衛生棉送給全台偏鄉小學以及少女中途安置機構。



林志玲於5月20日啟動終結月經貧窮活動，攜手電商平台以「買一包捐一片」的實際行動，讓消費轉為幫助弱勢少女的力量。此波捐贈預計將捐出近4萬片衛生棉，送往全台偏鄉小學以及少女中途安置機構，讓他們逐步脫離月經貧窮困境。

林志玲在520當天啟動終結月經貧窮活動，預計將捐出近4萬片衛生巾助弱勢少女。

透過穩定的生理用品供應與基金會提供的生理期知識教育，讓少女們能認識自己的生心理變化外，也能逐漸脫離月經貧窮困境，從而自信自在做自己。

品牌香港台灣總裁林劍洪表示：「志玲姊姊慈善基金會是品牌在女性健康議題上多年來共同努力的好夥伴，基金會創辦人林志玲更曾經連續15年擔任品牌六分鐘護一生婦癌防治活動公益大使。今年雙方聯合線上購物網讓大眾能更認識並關注月經貧窮議題，同時也能發揮共好精神將消費轉化為需求物資，幫助在偏鄉及中途安置機構的少女逐步建立自信，勇敢追求夢想與未來。」

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