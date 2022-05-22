汪小菲分享與朋友出外野餐照　眼尖網友揪出4點與張穎穎同款

汪小菲與大S離婚後，傳出與張穎穎婚內出軌，21日他在微博發文分享與朋友出外野餐的照片，眼尖的網友發現照片的背景與之前張穎穎發的野餐照相似，懷疑兩人是一起去野餐約會。



網友將汪小菲與張穎穎發的野餐照做對比，除了背景相似，野餐墊、酒瓶、食物幾乎都一樣，雖然兩人發文時間相隔17天，且照片中都沒有對方入鏡，但仍遭懷疑兩人應該是在五一假期時一起出外野餐。

按圖看清汪小菲與張穎穎野餐照做對比！

隨後汪小菲就將野餐貼文與照片刪除，網友忍不住酸「他和他前妻比有夠遜。前妻離婚後從不捆綁他。他一直捆綁前妻行銷。前妻有新的戀情大大方方承認。他一直躲閃。」、「要是沒有事，刪除幹什麼呀！」、「刪除真是此地無銀三百兩，要嘛大方承認朋友同游，要嘛說是巧合（看起來不太可能」。

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