汪小菲狂派錢圖撇破產傳聞　劉畊宏直播收錢後一句話讓他尷尬了

大陸富二代汪小菲去（2021）年11月結束與大S的10年婚姻之後，專心經營餐飲事業，短短1年間拓展18家店，不料傳出受疫情衝擊，被迫關閉多家分店，財務困難恐面臨破產的窘境。對此，他火速出面駁斥不實謠言，近日也被發現觀看劉畊宏的健身直播，大手筆「斗內」禮物，出手十分闊綽。



【相關圖輯】汪小菲大S奢華舊愛巢曝光逐格睇 傳直播哭訴虧蝕2.4億下月恐破產（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

劉畊宏憑著自創的毽子操再度翻紅，抖音粉絲數從700萬暴增到6669萬，1個月內累計觀看人次超過1億，成為近期抖音最熱門的直播間。汪小菲也跟上這股熱潮，成為「劉畊宏男孩」，不只上線收看，還一直送禮物，不斷打賞人民幣1000元的「火箭」，刷禮物刷到排行榜第二位，破產傳聞不攻自破。

【相關圖輯】汪小菲被直擊與小14歲女星十指緊扣 大陸狗仔隊：你就承認吧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

休息的時候，劉畊宏與妻子王婉霏注意到汪小菲這位特別的觀眾，先是滿臉驚訝地確認身分，再對著鏡頭揮手打招呼，劉畊宏突然補上一句：「只要身體健康，留得青山在，不怕沒柴燒」，現場氣氛頓時有些尷尬，王婉霏也不敢答話，劉畊宏才又說道：「不管事業多麼忙碌，健康最重要」。有網友認為劉畊宏「話中帶酸」，但更多人幫忙緩頰，覺得劉耕宏只是要汪小菲注意身體健康，沒有別的意思。

【同場加映】盤點12對分開藝人 王力宏李靚蕾離婚風暴最震撼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

延伸閱讀：

確診破8萬「未達頂端」 羅一鈞認兩區上升：曝高峰期

【本文獲「TVBS」授權轉載。】