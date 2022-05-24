乘風破浪3 |王心凌唱跳《愛你》再度爆紅　帶動股價上漲掀話題

台灣「甜心教主」王心凌近來參加內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）再度爆紅，除了不斷登上微博熱搜﹑多首歌曲登上音樂榜等之外，還掀起一波購買「王心凌概念股」的熱潮，使該節目的製作公司芒果超媒股價上漲不少，其人氣相當厲害。

王心凌因為節目再度爆紅。（影片截圖）

現年39歲的王心凌在姐姐節目初舞台上帶來《愛你》一曲，身穿校服Look綁起高馬尾的她相當甜美可人，模樣同當年幾乎沒有太大差別。少女感十足的她唱跳表演隨即掀起網友熱烈討論，勾起不少80﹑90後的童年回憶，在微博掀起多個熱話，「王心凌男孩」﹑「微笑Pasta」﹑「王心凌QQ音樂屠榜」等，人氣相當厲害。

王心凌表演唱跳《愛你》。（影片截圖）

更誇張的是在股票市場掀起一波「王心凌概念股」，不少網友湧進芒果超媒買入股票以示支持王心凌，從股票數據看在昨（23日）芒果超媒股票報價35.50人民幣，今（24日）則漲至37.81人民幣，持續升漲中，甚至有粉絲在揚言要買60手支持偶像，令到不少網友喊話：「今天又是感謝王姐的一天」，以股票作出應援粉絲果真厲害。

粉絲為了支持王心凌而購買芒果超媒股票。她的音樂作品亦翻紅了。（微博圖片）

有粉絲揚言要買60手支持王心凌。（網上截圖）

而王心凌對於自己的表演再度爆紅掀起一波熱潮，她在微博留言表示：「剛剛工作結束，聽同事說大家這幾天在網絡玩得很開心。如果這幾天讓大家想起美好的回憶，那真的是一件更好的事。我會和你們繼續創造更多記憶，也希望能用音樂，陪大家走過各種歷程。」

王心凌的人氣有升無跌。（《乘風破浪3》微博圖片）