大S具俊曄王力宏都上榜！唐綺陽分析2022年最易舊情復熾的3大星座

今年2022台灣最重磅的娛樂新聞之一，莫過於大S宣布與韓團「酷龍」成員具俊曄在分手20年後重燃舊情，甚至閃電結婚，讓眾人又驚又喜。關於前任，相信是許多人不敢觸碰的一塊，有愛有恨、有餘情也可能無感，雖然有句話是說「好馬不吃回頭草」，但曾經有過這麼熱烈情感的兩人，也許在彼此都成長後又能有新的篇章也不是壞事。



台灣星座專家唐綺陽就在《女人我最大》節目中列出今年2022最有機會與舊愛重逢的星座排行榜，快看看自己有沒有上榜吧！記得同時看太陽與上升星座哦！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第三名：天秤座（大S）

今年天秤座的人會發現，突然可能會與前任有聯繫，就如同樣也是天秤的大S！而唐綺陽分析，可能是因為今年你的表現很突出，或者有許多拋頭露面的機會，使得無論是舊愛或者新歡都很難不注意到你。所以，假如今年前任有主動找你聯繫，通常都是因為你的表現很好、成績很棒，但你未必要因為這樣而回頭，不過可以收下這樣的盛讚！

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第二名：處女座（具俊曄）

處女座的具俊曄也上榜了～今年在處女座的內心，應該會有個宿命的對象或者敵人，對那個人愛恨交織，放不下又牽掛，但倘若這發生在愛情上，或許就是一個重燃愛火的機會，所以如果處女腦海裡有浮現這樣的人，可以試著連絡看看，或許又是一段新的開始也不一定。

第一名：金牛座（王力宏）

最近的金牛在生活上，會感覺非常無聊，或許就會冷不防想起舊愛。而唐綺陽老師說，今年是金牛業力大爆發的一年，而相愛相殺的前任，也是業力的一種，可能是過去沒有處理乾淨、話沒有說清楚，或者還留有遺憾之類的，所以就看兩人會不會剛好都空窗，剛好都對彼此還留有感情，或許就有新的可能，但切記還是要再多花點時間觀察、認識對方，看到對方的轉變，往後的發展才會比較順遂。

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