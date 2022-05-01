12星座男專一排行榜出爐！雙子男包尾　天蠍男出名性慾強排第幾？

誰不希望自己能夠幸運的遇到一個白馬王子，能夠得到一段忠貞不渝，毫無欺騙的感情。他們往往幻想著跟對方一輩子幸福的走下去，不會有第三者介入，不會受到任何的傷害。但往往理想很美好，現實很骨感，很多人想要遇到專一的另一半實在是太難了。



有些男生可能嘴上說著甜言蜜語，可一轉頭可能立馬投入到其他人的懷抱裡。有的男生戀愛前可能非常的貼心，但戀愛後則是冷漠異常，需要他們的時候還一直都找不到人。而有的男生則是相反，可能他們什麼都不說，但是他們卻很有實際行動能力，總是一直默默的守護著這段感情。

那麼對於十二星座男而言，他們的戀愛專一度都是怎麼樣的呢？今天我們就來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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雙子男：第十二名

永遠不要指望雙子男能夠為你守身如玉，專一負責，因為他們就是個花花公子，經常是吃著碗裡瞧著鍋裡的，身邊的異性多到數不過來。雙子男不是那種會為了一棵樹放棄一整片森林的人，所以哪怕嘴上在哄著你，但是一轉頭可能就忙著跟其他女生撩騷，甚至輕易就做出對不起你的事來。雙子男的愛情保鮮期非常的短，所以不要隨便愛上他們。

人馬男：第十一名

人馬男是比較風流的一個人，他們總是仗著自己有點魅力，對女生有點吸引力就到處拈花惹草，完全不懂得認真對待感情。人馬男即便是戀愛了也很快就會出軌，因為他們身邊不乏各種各樣的異性，而如果只是一直跟一個人好的話，人馬男會覺得少了很多的樂趣，所以他們還是會瞞著愛人在外面鬼混，一旦被發現的話，就分手好了。

雙魚男：第十名

雙魚男是比較需要敲打的那種人，因為他們在戀愛裡也很不自覺，總是跟其他異性走得太近。要是發現他們身邊有更好的異性，各方面條件遠比現在的對象還要好的話，那麼雙魚男可能分分鐘就會跟愛人提分手了。他們是非常現實的一個人，誰能幫到他們，雙魚男就跟誰好，所以千萬不要指望他們會一心一意的對待你。

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白羊男：第九名

其實跟白羊男還沒有戀愛的是時候很多女生都會發現他們追求攻勢非常的猛，好像滿心滿眼只有你一個人，但是真的牽手成功以後就會發現白羊男好像並沒有剛開始那麼認真的對待感情了。他們總是有很多的藉口讓你找不到人，在需要他們的時候往往會被忽視掉，而其實白羊男不過是在忙著跟其他女生打得火熱。

山羊男：第八名

山羊男雖然在戀愛中總是能夠對另一半關懷備至，呵護有加，但是他們卻不能讓愛人對他們很放心。因為山羊男是個沒有多少自製力的人，如果不能牢牢拴住他們的話，山羊男隨時都會變心，尤其是面對外界的誘惑，他們很容易迷失自我，跟其他異性可能稀裡糊塗就有了關係，從而做出對不起另一半的事情來。

獅子男：第七名

獅子男忠不忠誠，對感情專不專一，取決於他們的另一半是否有足夠的魅力牢牢牽住他們。若是另一半跟獅子男旗鼓相當，兩個人棋逢對手，總是想要征服對方的話，那麼這種感情一般都比較穩定，誰也離不開誰。但若是另一半完全是被獅子男碾壓，那麼他們很快就會覺得無趣，對這段關係也就不那麼在乎了。

天秤男：第六名

天秤男是比較傳統的一個男生，他們總是希望另一半能夠在家當個賢妻良母，而他們負責在外打拼，養家糊口就好了。雖然天秤男身上多多少少都有一些大男子主義，但是在忠誠度上面他們還算可以， 不會隨便就拋妻棄子，哪怕兩個人之間已經沒有多少感情了，但是出於責任和義務，還是會潔身自愛。

水瓶男：第五名

很多人可能經常會被水瓶男的嚴肅給勸退，覺得他們應該是很難相處，脾氣也很不好的人。但事實上，在自己喜歡的人面前水瓶男完全是另一幅模樣。他們對別人可能是愛答不理，但是對自己的愛人卻是各種百依百順。只要不是很苛刻的條件，水瓶男都會儘量去滿足愛人。所以水瓶男在感情裡也是比較忠誠的。

金牛男：第四名

雖然金牛男平時不怎麼喜歡表達自己，從他們嘴裡聽不到什麼甜言蜜語，但是金牛男對感情還是比較專一負責的。他們不是那種喜歡見異思遷的人，相反因為不喜歡一直改變，也不想要重新去習慣一段關係，所以一旦找個人戀愛了，那麼金牛男還是會老老實實的跟對方牽手走下去的，他們認為這樣可以給自己省下不少的麻煩。

處女男：第三名

處女男雖然經常會給人吊兒郎當，一副流連花叢中的印象，但其實這些都是對處女男的誤解。他們沒有對象的時候可能還喜歡到處玩，可一旦碰上了真心喜歡的人，那麼處女男就恨不得每天都只守著對方。在處女男心中，他們也是比較嚮往專一長久的感情，所以不會輕易被花花世界所誘惑，而是能夠遵從自己的本心來愛一個人。

天蠍男：第二名

誰要是跟天蠍男戀愛了，那也會是非常的幸福的一件事，因為天蠍男是對感情很負責，同時也很專一的人。他們的眼光其實是非常高的，若是不符合他們的擇偶標準，天蠍男寧願一個人單著，他們寧缺毋濫。而一旦遇到了合適的那個人，那麼天蠍男就會恨不得把所有的好都給到對方，因為他們知道這種緣分太難得了，需要好好珍惜。

巨蟹男：第一名

巨蟹男是個非常顧家的好男人，他們要是戀愛了，那麼完全不用擔心會做出背叛愛人的事情來，因為巨蟹男總是能夠給另一半非常足的安全感。他們跟異性打交道的時候會懂得避嫌，做什麼事都會捎上愛人，讓別人都知道他們是有主的。而且只要一下班巨蟹男機會立馬回家陪伴著愛人，所以他們對感情的專一執著是很讓人感動的。

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