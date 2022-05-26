尊尼特普家暴官司有新進展　安芭赫德被Kate Moss當場踢爆講大話

美國男演員尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司進入最後階段，根據早前Amber Heard的作供提及，Johnny Depp曾經把舊愛凱特摩絲（Kate Moss）推下樓梯，Amber Heard一提到這件事，Johnny Depp的律師就好像得到很好的論點去打這場官司。

最近尊尼出庭都笑容滿面，狀甚輕鬆。（視覺中國）

而Johnny Depp的律師立即趁機傳召Kate Moss出庭做證人，於昨日（25日）Kate Moss在透過視像作供時表示與Johnny Depp一起的3年間從來沒有推她下樓梯這件事，並澄清Johnny Depp也從未對她動手，Kate Moss還說當年是她自己摔到了，滾下樓梯而受傷，Johnny Depp更折返照顧她。憑著Kate Moss的出庭作證，當庭被戳破Amber Heard的謊言，Amber Heard聽到Kate Moss的證供後臉都跨了，Amber Heard的證供就變得更不可信了。

安芭赫德聱勢跌至谷底，就算贏了官司，亦挽回不了形象。（視覺中國）

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