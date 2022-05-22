尊尼特普獲受虐婦女組織支持：我們同情的不是明星，是一名男性

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司進入白熱化階段，現時風向傾向支持男方多一點，大批網民表示支持尊尼為自己討回公道，而近日一個受虐婦女組織更公開力撐他。

尊尼特普每次出庭都有不少支持者到場聲援。（視覺中國）

這個名為「Mission NGO」的國際非牟利機構，專門為受虐婦女及兒童爭取權益，近日他們發聲明公開支持尊尼特普：「作為女性，作為母親，我們有責任去教育兒女，也就是未來的一代，男女之間言語、尊重與同情的價值觀，做到不分性別，以愛和教育來作為防止暴力的武器。出於對家庭暴力受害人的深切敬意，我們必須承認，一般而言受害人都是女性，但作為女性、作為母親、作為自由思想家，我們對於尊尼特普正面對人生中的黑歷史表示同情。」

最近尊尼出庭都笑容滿面，狀甚輕鬆。（視覺中國）

「Mission NGO」強調同情尊尼特普，並非因為他是名人演員，也是一名普通男性、父親及打工仔，面對家庭暴力無分性別，所有人都有權利去捍衛自身權益，：「心理健康是我們必須關心的事情，這樣我們才能生活在一個積極的環境中，讓女性和男性能夠彼此相愛和尊重，不會受到任何形式的虐待和暴力。我們是人類，必須找到我們為之而生的人性。」