日韓演唱會早已行實名制　入場前有邊幾種方法核對身份對付黃牛？

MIRROR昨日（25日）宣布於7月底舉行的紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》將會全部改以實名制方式賣飛，大批MIRO都相當高興，認為此舉可以有效杜絕黃牛黨，讓真正喜愛的粉絲入場觀看。香港本地歌手過去舉行的演唱會都甚少推行實名制，不少港人都不太清楚究竟在實名制之下，演唱會當日究竟會如何安排觀眾入場。其實，在日本和韓國為打擊黃牛黨早已實行實名制演唱會多年，香港觀眾可以先參考一下日韓的做法，在演唱會實名制在香港普及之前先有個概念！



香港人氣音樂組合Mirror共12場經公開發售的演唱會門票，將會以實名制形式發售。（MIRROR FACEBOOK）

MIRROR演唱會僅預歌迷會五千門票引不滿 BTS抽籤實名制可參考？

購買韓國演唱會門票時，購買者必須輸入個人資料，而實體門票上會印上當時網上所輸入的名字，有些演唱會比較寬鬆不一定會需要核對個人資料，但都有部份演唱會進場前需要經過嚴格的核對，確保持票者與實體飛上的名字一致方可入場觀看。而演唱會上確認本人身份的方法大致會分成兩種：

實體門票上會印上當時網上所輸入的名字，入場前需要出示身份證明文件。（資料圖片）

第一，觀眾於演唱會開場前約一至兩小時就需要在場外排隊，進場時必須出示已印上姓名的門票以及本人的身份證明文件（韓國人要出示韓國身份證；外國人要出示護照），工作人員會當場要求背出身份證號碼、護照號碼、電話號碼或住址等資料，如果無法講出，就會即時被拒絕進場，即使求饒亦沒有用。然而，這個方法比較費時，如果要全場觀眾一一核對身份的話，必須要在開場前提幾個小時就要開始，否則可能會導致部份觀眾遲入場。

演唱會開場前約一至兩小時就需要在場外排隊，進場時必須出示已印上姓名的門票以及本人的身份證明文件。（資料圖片）

第二，演唱會當日會有一個「本人身份確認」的攤檔，持票者必需給工作人員出示已印上姓名的門票和本人的身份證明文件（韓國人要出示韓國身份證；外國人要出示護照）進行身份確認，確認完身份為本人之後，工作人員會為持票者戴上紙手帶或蓋印章在手上，確保這些已經完成核對的人不會將門票轉贈他人，因為屆時必須要有印章或紙手帶的人方可進場。由於這個核對方法並非開場前才開始，因此觀眾可以先提早進行身份確認，確保能夠準時入場。

演唱會當日會有一個「本人身份確認」的攤檔，持票者必需給工作人員出示已印上姓名的門票和本人的身份證明文件。（資料圖片）

確認完身份為本人之後，工作人員會為持票者戴上紙手帶或蓋印章在手上，確保這些已經完成核對的人不會將門票轉贈他人，屆時必須要有印章或紙手帶的人方可進場。（資料圖片）

日本方面，必須要加入fansclub的會員才能抽籤購買演唱會門票，抽中的粉絲會收到一個印上本人名字的QR Code，而且能於期限內轉名一次，演唱會當日需要出示QR code和身份證明文件，核對後方能成功入場。另外，日本已於2019年六月立「票券不正當轉賣禁止」的法例，嚴厲打擊高價轉售門票的情況。 現時部份韓國演唱會亦仿效日本的做法，取消用實體飛而改用QR Code進場，持QR Code者需要於入場前核對個人資料兼嘟code，之後才會即場獲得一張電子門票進場，這個做法更加能有效打擊黃牛黨。