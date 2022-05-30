聲生不息｜李健及楊千嬅演繹梅艷芳及張國榮金曲　台下聽出耳油

昨日（29日）的《聲生不息》播出第六集，主題為港樂與我的「城市人生」，今集比賽的方式是男女合唱的合作舞台，而兩隊的隊員各自與對方的隊伍成員組隊表演。今集加入了嘉賓張智霖及王源，分別加入兩隊作賽，今集的舞台有：張智霖及王源演繹的《歲月如歌》；林曉峰及劉惜君演繹的《現代愛情故事〉；魔動閃霸及炎明熹演繹的《我鍾意》；毛不易及單依純演繹的《分分鐘需要你》；林子祥及葉蒨文演繹的《敢愛敢做》；李克勤及周笔暢演繹的《紅綠燈》；馬賽克樂隊及安崎演繹的《chachacha》；李健及楊千嬅演繹的《似水流年》《風再起時》；李玟及曾比特演繹的《Monica》。

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李健及楊千嬅演繹《似水流年》加《風再起時》，《似水流年》是已故「香港女兒」梅艷芳的金曲，而《風再起時》是已故香港藝人張國榮的金曲，二人用聯乘的方法演繹這兩首歌曲，向兩位已故香港藝人致敬。二人在唱這段歌曲時，產生了奇妙的化學作用，令歌曲更吸引，梅艷芳張國榮這兩位藝人在大家心目中都有一定的地位，令在場的聽着聽着都眼泛淚光。

李健及楊千嬅演繹《似水流年》《風再起時》 (節目截圖)

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同場加映：MC張天賦與黃偉文合作《小心地滑》 大受好評後再次合作試新曲風

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