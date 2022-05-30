蘇打綠前經理人林暐哲突宣布放棄商標：祝福這個名字有更好的未來

台灣樂隊蘇打綠與前經理人兼恩師林暐哲於2019年決裂後因「蘇打綠Soda green」的商標所有權鬧上法庭，包括吳青峰在內的六名團員被迫改名做「魚丁糸」，日前二審時青峰等人更被判敗訴。誰料已打官司幾年後，林暐哲今日（30日）正值蘇打綠成團18年的紀念日突然發聲明，表示會放棄「蘇打綠Soda green」商標的所有權：「事情走到今天，有一個內在聲音告訴我『該放下了』。」



蘇打綠的前林暐哲（中）今日突然宣布會放棄「蘇打綠Soda green」商標的所有權。（網上圖片）

林暐哲於聲明中表示，2003年和蘇打綠團員開始合作，卻於分開時鬧糾紛，從詞曲版權到經紀合約商標都有認知落差，然而法律雖然有助釐清事實但同時亦摧毀人和人的感情和信任令他很難過。他坦言當初只想透過法律就合約本身進行討論，並對協商抱持希望，但很可惜過去有幾次和解的機會卻都擦身而過。他又表示「蘇打綠」這個名字，當初是為了防盜版去註冊，十幾年來沒有爭議，兩次判決中都得到法律的印證，判決有清楚的說明。

林暐哲（右）表示事情走到今天，有一個內在聲音告訴他「該放下了」而決定放棄。（Facebook@大房小山音樂）

他表示事情走到今天，有一個內在聲音告訴他「該放下了」而決定放棄：「在疫情最嚴重的時候，我自主管理關在家裏，靜靜的思考，想起過去的點點滴滴。我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣。所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。Dear All， Life is short， 希望大家健康平安，祝福你們。」

+ 6

吳青峰同前經理人兼恩師林暐哲自2018年宣步分家後，一直糾紛不斷，因合約問題鬧上法庭，林暐哲於2019年11月指控青峰違反「著作權法」，公開表演相關歌曲侵權，於智慧財產法院求償500萬台幣，林暐哲隨後搶先註冊「蘇打綠」的商標，導致樂團一直以「魚丁系Oaeen」為名展開活動，包括青峰在內的6位團員馨儀、小威、家凱、阿福和阿龔在台北地方法院提告林暐哲音樂社作出民事訴訟，要求「返還商標」和「確認經紀關係不存在」。2021年4月，青峰在版權官司上獲判勝訴，但蘇打綠的商標權敗訴，直到本月17日案件進行二審時再判定多數消費者無法連結6人與蘇打綠，判決團員敗訴，商標權歸還林暐哲。