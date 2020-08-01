蘇打綠休團3年另以魚丁糸「復活」　再出道演唱會坐爆場內外

蘇打綠分身樂團「魚丁糸」7月31日晚於台灣華山Legacy舉辦出道演唱會，他們以倒敘的方式，從2015年《冬 未了》專輯的《博物館》揭開序幕，一一唱回2004年樂團剛出道的「空氣中的視聽與幻覺」作品，以歷年來的重大里程碑開啟魚丁糸的正式出道；有趣的是，當初門票開賣就吸引3萬粉絲搶800張票，開唱除了場內爆滿，場外也聚集約200名粉絲包圍場地、席地隔牆聆聽，透過尖叫與掌聲與台上團員互動。

魚丁糸團名由蘇打綠拆解而出，不只團名改，團員也取了全新藝名，主唱青峰成了日出、阿福是可田、家凱是豕豆、小威是八女、阿龔是金八、馨儀是香我；演出每首歌皆由各團員選出，日出在演唱自選曲《花茶》前，假裝高傲說：「其實我不是很喜歡talking，有意見嗎？我是非常高傲，在魚丁糸這樂團，我地位就是非常珍貴，因為我是特聘來的，所以根本沒在管他們，我選的這首歌重點就是歌喉非常好聽，其他樂器都是配角。」展現特聘主唱的任性，笑翻粉絲。

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開唱前他們就放話音樂風格將跳脫以往既定模式，帥不過幾首歌曲，當日出在介紹他為團員設計的代表符號時，八女的符號被猛虧是「擲筊」（問卜），日出打趣笑說「現在不是靈感來了，是緣分來了」，豕豆也打油詩再補槍「八女的圖案變成了擲筊，像極了愛情」，復刻過往蘇打綠相愛相殺的舞台魅力。

隨著蘇打綠休團3年，團員回歸家庭，以分身樂團魚丁糸再現，小孩玩具也成了台上演出樂器，香我秀出金八送兒子魚形木琴，八女則拿出香我送的陪洗澡的黃色小鴨，讓日出看了猛虧「感覺這小鴨乘載很多赤裸的靈魂」，將小孩玩具充滿創意的融入「遲到千年」的歌曲中。

演出最後八女調侃「今天唱了這麼多蘇打綠的歌，是不是應該唱一下魚丁糸的新歌」，而日出再度提起近期網路爆紅的「像極了愛情」的gag，並放飛自我以與昔日恩師林暐哲著作權訴訟為暗喻，打趣「你吉我、我吉你，像極了愛情」，連忙遭其他團員制止。

隨後魚丁糸首度現場新單曲《沙發裡有沙發Radio》，再度利用意想不到的玩具音加入效果音中，超潮編曲與翻玩曲風，充滿童趣，另播放新歌《沙發裡有沙發Radio》調侃團員「性事」版花絮影片，逗得台下粉絲笑滿堂。新歌《沙發裡有沙發Radio》將於8月7日數位上架。

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