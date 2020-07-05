蘇打綠改名「魚丁糸」再出發　首場演唱會3萬粉絲登記搶800張門票

蘇打綠改名「魚丁糸」解封與昔日恩師林暐哲的版權糾紛，並宣佈重回菜鳥團，於7月31日在台灣華山Legacy初登場，為杜絕黃牛，門票採「實名制」及「隨機抽籤」，昨天中午12點於KKTIX售票系統開放登記抽籤購買資格，不到3小時就吸引超過3萬的粉絲登記搶800張的門票，中獎機率不到2.6%，幸運兒將於7日開獎，並於10日開放購票。

蘇打綠拆解組合改名「魚丁糸」再出發，也於IG開通新帳號，僅一天就累積粉絲6.3萬，有趣的是，主唱日出（青峰）在IG分享多年前在海洋音樂祭受訪時，隨口說「其實蘇打綠休團3年是魚丁糸要出道啦，就是所有歌只唱一半」，沒想到幹話成實話，他也寫道「早知道預言如此準確，就應該說一些別的啊」，但也放話魚丁糸會完勝且玩壞蘇打綠，粉絲笑回「等等等，預言的部分應該沒有包括後面的歌只唱一半吧」。

蘇打綠拆解組合改名「魚丁糸」再出發（IG@oaeen.ig）

而不只團名改，團員也取了全新藝名，阿福是可田、家凱是豕豆、小威是八女、阿龔是金八、馨儀是香我，所有團員的名字都是從原本名字拆解部首而出，唯獨青峰的日出是憑空而出，他自介也傲嬌寫道「日出就是高傲，人家是已讀不回，我是不讀不回，所有的訪問都是一句話結束」，粉絲看了大笑，還有粉絲猜測其他團員的新名字「八成都是青峰起的吧」。

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