十八年後的終極告白2.0劇透｜呃唔到一世　譚俊彥玩跟蹤揭發出軌?

《十八年後的終極告白2.0》第二集（31/5）劇透



《十八年後的終極告白2.0》上集講到，畫家姚尚謙（譚俊彥飾）因在英國多年發展平平，被迫回港尋找機遇。莊銳婷（譚凱琪飾）為丈夫尚謙爭取合作機會，討好知名品牌負責人傑克（易宇航飾）。尚謙因銳婷的期望倍感壓力，又見好友方志浩（陳山聰飾）已成為業界有名的畫廊老闆，不禁自慚形穢。尚謙巧遇舊相識沈越（龔嘉欣飾），卻在銳婷面前裝作不認識。尚謙收到神秘人傳來銳婷與傑克的親密照片，懷疑銳婷出軌，衝上酒店捉姦……某日，銳婷領愛犬往看獸醫期間，收到恐嚇短訊，銳婷離開時竟有摺枱從天而降……

譚俊彥懷疑譚凱琪出軌。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

《十八年後的終極告白2.0》最新一集講到，銳婷因高空擲物一事，驚魂未定，想起曾被沈越偷拍而與對方爭執，認定此事與沈越有關。助手葉凌風（阮兒飾）好心替銳婷搜集寵物相關資料，被銳婷痛罵一頓。尚謙找沈越見面，怎料被銳婷撞見，尚謙稱只是查問高空擲物一事……沈越欠債累累，弟弟天藍（邵展鵬飾）又因犯錯失去工作，財政狀況雪上加霜。志浩欲與徐友齊（何啟南飾）合作，代理其舅父的畫作，卻談不攏。志浩表面若無其事，其實另有盤算……銳婷神色有異外出被尚謙察覺，跟蹤而至……

好慘，出一集就死咗。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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