MIRROR演唱會︱民政事務局讚實名售票運作暢順　網民：咁叫順暢？

男團MIRROR即將於七月底至八月初在紅館舉行12場紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，門票於今早10時以實名制形式經Urbtix城市售票網公開發售，然而發售數小時至今仍然有大量粉絲完全無法進入網頁購買，頁面不斷顯示「自動重試中」、「無法連上這個網站」或「所有網上購票連結正由其他顧客使用中，請再次登入」，令不少粉絲表示實名制售票心很累非常鼓譟。



MIRROR演唱會︱公開發售網頁入唔到 頁面長期顯示「自動重試中」

MIRROR的紅館演唱會門票於今日早上以實名制方式公開發售。（MIRROR FACEBOOK）

面對系統網絡大塞車的狀況，民政事務局在門票開售後1小時在在社交網站發文稱今次的實名制售票運作暢順：「署理局長陳積志與康文署署長劉明光今早特別留意首日開售情況，署理局長喜見售票運作大致暢順，訂購秩序井然，並再次感謝各方努力及配合，促成今次試行運作，並期望採用實名制購票模式，可有效遏止門票炒賣及高價代購等行為，打擊『黃牛黨』，保障公眾利益，確保樂迷有公平機會購票，令本港的演藝行業有更健康蓬勃的發展。」

民政事務局在門票開售後1小時在在社交網站發文稱今次的實名制售票運作暢順。（Facebook：@民政事務局）

網民隨即在帖文下方留言，鬧民政事務局太過離地不知現實中的情況：「咁都話順暢？」、「咁叫解決到問題？」、「順暢嘅原因係因為完全入唔到個網站！」、「發稿前有無了解下現況先？」、「由10點到宜家都入唔到！」、「定係你自己買到就叫暢順」、「一個網上購票系統可以差得咁緊要」，又有不少網民反映現時仍沿用30年前的購票系統是導致網絡大擠塞的重要主因。

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