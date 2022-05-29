MIRROR紅館演唱會實名制賣飛未見成效　炒價再創新高過千萬一張？

MIRROR早前宣布於7月底舉行的紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，所公開發售的門票將會全部採用實名制方式，又規定每人每次只限購買最多兩張飛，兼且購買時需要提供有效的香港身份證或旅遊證件英文全名，望能打擊黃牛黨。然而，實名制賣飛似乎至今仍未見成效，門票於網上更已炒至過千萬！



MIRROR實名制賣飛似乎至今仍未見成效。（網上圖片）

早前不少黃牛黨從優先訂票、內部飛及贊助商等途徑得到門票，自從公佈實名制賣飛後，已令炒價一度飆升到四百多萬，今日（29日）再錄得紀錄新高，一張飛炒至過千萬！

自從公佈實名制賣飛後，已令炒價一度飆升到四百多萬，今日（29日）再錄得紀錄新高，一張飛炒至過千萬！（網上圖片）

真係好誇張。（網上圖片）

雖然現時主辦方已經講明會開歌迷會專屬的MIRO場次，但依然令不少粉絲心慌慌驚買飛失敗，紛紛在社交網站求飛，開價高達6000至9000元不等。

有粉絲高價在網上求飛。（網上圖片）

演唱會門票將於5月31日早上10時正，於城市售票網公開發售，每人每次只限購買最多兩張門票。 經城市售票網購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同，且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場。若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間辦理退票手續（不包括任何手續費），以票面值半價退票。 至於兩場的MIRO特別場，MIRO會員須於6月1日至6日於mirrorweare.com登記參加購票活動。合資格人士可於6月10日早上10時起透過Cityline指定網站，憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票。同樣，購買門票時須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。