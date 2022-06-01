黃子佼老婆產後曬抱娃照惹露點疑雲　孟耿如親自回應揭尷尬真相

黃子佼與孟耿如夫妻沉浸在迎接女兒「黃玉米」出生的喜悅中，雖盡量不當曬娃魔人，但仍忍不住分享女兒可愛的模樣。而孟耿如剛生產時抱著女兒深情對望的畫面，黃子佼透露，有網友私訊他提醒孟耿如是否露點，他也親自解釋：「那是玉米的左手小指頭。」



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黃子佼透露孟耿如發奶哺乳順利，只是「乳汁多她真的很崩潰。」嘆自己這部分「一點忙都幫不上她」。而孟耿如也透露，自己坐月子期間，每天都會利用空檔，在瓦愣作品上繪畫當作寫日記，未來將會把這些畫作放在玉米房間的牆上當作布置及紀念。

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