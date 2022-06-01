林俊傑登微博熱搜！台灣娛記自稱持有這些證據　經紀公司極速撲火

【林俊傑／葛斯齊】台灣「最強狗仔」葛斯齊昨日晚間開直播，曬出汪小菲多張偷食照片，爆料他婚內出軌，甚至暗指金曲歌王林俊傑身上也有卦，自己手上還握有證據，



消息曝光後，「林俊傑套房」瞬間登上微博熱搜，對此林俊傑經紀公司也火速做出回應。

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葛斯齊昨日晚間開直播連還爆，不僅抖出汪小菲3張和妙齡女子的親密照，還稱大S懷胎九個月產檢時，汪小菲曾把大S推倒在地，讓一旁的陳建州看不下去動手。未料直播末段，他突然話鋒一轉，提到林俊傑過往緋聞，更表示自己手中還有相關證據，消息曝光後「林俊傑 套房」關鍵字立刻衝上微博第一名熱搜。

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對此，林俊傑所屬的JFJ經紀公司也在凌晨緊急回應：「關於網上無端影射，本公司重申，若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請務必向有關部門檢舉，本公司與林俊傑先生必將積極配合調查工作，否則，請勿佔用公共資源、破壞網絡秩序，敬請停止一切的造謠、傳謠等非法行爲，共同維護文明清朗的網絡環境。」

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