網民盤點汪小菲離婚後𤓓事　1年發9篇致歉聲明「榮封」道歉達人

汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後，2人感情生活一直都是外界關注的焦點，沒想到後者卻多次被爆婚內出軌26歲大陸女星張穎穎，更在日前發文控訴大S服用違禁藥物後又刪文，傻眼舉動引起全網熱議。



汪小菲事後也發文致歉：「昨日是因為一時衝動，做出一生中最後悔的事。」由於汪小菲醜聞累累，就有網友整理出汪小菲這些年來發過的道歉聲明，狠酸男方「不是在道歉，就是在道歉的路上！」

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有網友整理出汪小菲近年來透過微博發文發炮，又刪文道歉的舉動，例如汪小菲母親張蘭在直播中爆料黑人（陳建州）因和汪小菲政治理念不同，2人在凌晨2時左右扭打，黑人甚至還將汪小菲壓在地上掐脖子一事，而汪小菲隨後就發文向黑人道歉，張蘭事後也改口透露，保姆來電告知她「認錯人了」。另外，汪小菲屢次被爆婚內出軌張穎穎，而他先前也曾透過微博發文向外界、大S及張穎穎道歉。

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另外，還有網友整理出汪小菲「經常挨打」的經歷，除了先前被張蘭稱遭黑人壓在地上扭打的傳聞，汪小菲往年在和女星張雨綺交往時，也爆出2人發生爭執，而他遭女方狂扇巴掌的消息。除了肢體衝突，汪小菲還和大陸富商王思聰槓上，只因汪小菲每每發生醜聞，後者就會透過社交平台怒轟汪小菲「死鴨子嘴硬」，一度讓「汪小菲被嫌棄的一生」登上微博熱搜。

汪小菲「道歉達人」的消息曝光後，頓時掀起陸網熱議：「他才像是吃了藥的」、「道歉有用，要警察來幹嘛」、「被嫌棄的汪的一生」、「這樣其實就是說明他一直在傷害別人」、「真的建議他去看看精神科，感覺不太正常的樣子」、「汪小菲本身就是一個抱歉，看了聊天記錄感覺替大S脊背發涼！」

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