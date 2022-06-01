汪小菲家暴懷孕大S兼婚內出軌張穎穎？S媽嬲爆反擊爆料人葛斯齊

台灣女星大S（徐熙媛）和汪小菲的離婚風波仍未停，台灣娛記葛斯齊近日指控汪小菲是婚內出軌，昨晚更開直播連環爆！



葛斯齊不僅公開3張汪小菲和不同女子的親密照，稱汪小菲曾將懷胎9月的大S推倒，還提到小S（徐熙娣）老公許雅鈞曾帶飯局妹；對此，S媽（黃春梅）也發聲了。

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葛斯齊昨晚在直播中曝光3張汪小菲和不同女子的親密照，直指汪小菲婚內出軌，還透露他曾對懷胎9月的大S動手，連一旁勸架的小S也被推倒在地，在場的陳建州（黑人）氣不過，才會出手教訓汪小菲。

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針對葛斯齊一連串的毀滅式爆料，據《三立新聞網》報導，S媽不滿表示：「這位葛先生是住我家嗎？我女兒被推，最重要的是老娘我，我怎可能會讓我的女兒吃虧」，直言「我要發言的地方多的是！如果一個人為了上節目多賺點錢，所以一直要講我們家，那就算了」，最後強調「我們是平凡人，我沒必要一一回應他講的話吧」，語氣滿是無奈。

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事實上，汪小菲先前爆料大S「長期通過他人處方服用違禁藥物」，好幾次精神出現狀況，都是他在旁搶救，讓一向喜愛汪小菲的S媽不忍直嗆「少講一些缺德話！」而汪小菲昨天也在微博為自己的一時衝動道歉，表示：「我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚」，也說之後會盡量彌補對他們造成的傷害：「除了孩子的相關事宜外，不會再打擾到熙媛的生活」。

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此外，早在先前葛斯齊聲稱要公開證據時，汪小菲在台灣的委任律師黃雨柔就回應：「實質部份不清楚，以法律規定，照片是私人，台灣刑法規定把偷拍照片公布算是妨害秘密，別人偷拍轉給葛斯齊而公開，在台灣法律規定妨害秘密罪」。至於汪小菲有無其他想要委任的項目，該台灣律師則表示其他部分並不清楚。

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