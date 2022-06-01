台娛記葛斯齊直指26歲大陸女星曾為汪小菲墮胎　疑送名車豪宅封口

大陸富商汪小菲和女星大S（徐熙媛）自離婚後，就不斷被爆料與26歲女星張穎穎有私情，日前還被狗仔葛斯齊公開與女方親密交纏照，強調一切的照片都是汪小菲與大S離婚前拍的，震驚各界。



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昨日一早葛斯齊召開臨時記者會放話要公布汪小菲其他的私密照，晚間9點一到，葛斯齊準時開起直播，在公布照片前，有網友提問「張穎穎是否用小生命換名車」？葛斯齊也不諱言地將真相公諸於世。

葛斯齊有自信地說：「張穎穎有沒有墮胎？我想汪小菲你最清楚，張穎穎的就醫資料可以在北京的某家醫院查到，就我所知，張穎穎現在手上的汽車，還有兩套房，都是開口要來的。」

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葛斯齊也強調自己的爆料不會有錯：「當時汪小菲想要把這件事壓下來，女方就開口要這些東西，之後有證據，會在給大家看。」葛斯齊直接在直播中證實張穎穎有為汪小菲墮過胎，直言這兩位的情侶關係已經不是秘密。

而汪小菲的台灣委任律師黃雨柔對於葛斯齊說要公開證據，表示：「實質部份不清楚，以法律規定，照片是私人，台灣刑法規定把偷拍照片公布算是妨害秘密，別人偷拍轉給葛斯齊而公開，在法律規定妨害秘密罪。」該律師表示看到葛斯齊發文，從刑法規定角度來分析，至於汪小菲有無其他想要委任的項目，律師表示其他部分並不清楚。

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