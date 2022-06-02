汪小菲醜聞爆料人戰力超強大！起底娛記葛斯齊　打51場官司未輸過

【汪小菲／葛斯齊】汪小菲婚內出軌的事情如今鬧得沸沸揚揚。爆料的台灣資深娛記葛斯齊更是無人不曉，也因為此事大家認清了他的真正實力。



葛斯齊在台灣算是資深的記者，他在31日承諾會在12小時內公佈汪小菲出軌5個對象的證據。沒想到他真的說到做到，當晚直接開直播回戰汪小菲的子虛烏有！單憑他一個人就把微博文娛熱搜榜排名1到16全包了。

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由於消息屬於爆料，內容的可信度還是有待觀察。但有網友整理出葛斯齊之前的工作戰績，讓許多人聽到後更是提高了葛斯齊爆料的可信度。就像當年吳尊隱婚生子的消息以及王力宏的事件也是由他爆出。

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網友甚至公開葛斯齊之前的打官司記錄，0敗，16勝，35和解！他也在自己的Facebook上寫下：「我是記者！我的責任就是將真相公諸於世！」，讓網友紛紛留言誇讚：「個人覺得這位狗仔小葛很優秀」、「他肯定非常熱愛這份工作」、「敬業的記者」。

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據說爆料大會還沒結束，葛斯齊還會繼續爆料，許多網友也都迫不及待想聽故事。看來這次娛樂圈要連續好幾個星期大地震了！

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