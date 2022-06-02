汪小菲疑暴力對待懷孕大S 網民湧入黑人Facebook留言讚：打得好!
撰文：聯合新聞網
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台灣娛樂記耆葛斯齊日前直播爆料，之前汪小菲曾將懷孕中的大S推倒在地，當場讓在一旁的黑人（陳建州）立刻對汪小菲還擊，雖然至今黑人沒有對這樣的爆料做出回應，但是有不少網友湧入黑人的社群讚他「打得好」。
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黑人的社群上大都是分享P. LEAGUE+相關活動賽事，最新一則貼文也是預告6月3日季後賽開打，網友則在下方留言力挺黑人「因為打得太好了，特地來這裡鼓勵黑人」、「謝謝你保護孕婦」、「黑人我從來沒有欣賞過你，但是當你為大小S挺身而出，教訓汪小菲時，我不得不說你是個真漢子」、「洗白了 打得好」。
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