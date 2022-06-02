汪小菲疑暴力對待懷孕大S　網民湧入黑人Facebook留言讚：打得好!

台灣娛樂記耆葛斯齊日前直播爆料，之前汪小菲曾將懷孕中的大S推倒在地，當場讓在一旁的黑人（陳建州）立刻對汪小菲還擊，雖然至今黑人沒有對這樣的爆料做出回應，但是有不少網友湧入黑人的社群讚他「打得好」。



【相關圖輯】台娛記葛斯齊直指26歲張穎穎曾為汪小菲墮胎 疑送名車豪宅封口（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

黑人的社群上大都是分享P. LEAGUE+相關活動賽事，最新一則貼文也是預告6月3日季後賽開打，網友則在下方留言力挺黑人「因為打得太好了，特地來這裡鼓勵黑人」、「謝謝你保護孕婦」、「黑人我從來沒有欣賞過你，但是當你為大小S挺身而出，教訓汪小菲時，我不得不說你是個真漢子」、「洗白了 打得好」。

【相關圖輯】揭汪小菲出軌鐵證後葛斯齊fb突發長文 林俊傑迪麗熱巴鹿晗亦遭殃（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【相關圖輯】台灣記者葛斯齊大爆汪小菲出軌鐵證 兩張相揭私生活極混亂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

吳宗憲躺倒路邊 虛弱吐身體狀況「比確診還慘⋯⋯」

玉女黎姿兒時美照出土 曝父母栽培成身家百億女強人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】