盤點泰國4位激靚跨性別女星「最美變性人」拍《掃毒》喪啜張家輝

泰國跨性別者不少，有的進入娛樂圈闖出一片天地。曾與周潤發、張家輝拍電影的「最美變性人」，美貌竟然是天生的，而不是透過手術得來的喔。因為出演《人再囧途之泰囧》而進入演藝圈的「電梯美女」，還有少女感爆棚的小仙女Yoshi，看到她們的美貌，你有心動到嗎？



一、泰國徵兵現場的跨性別少女

說起泰國變性美女，她一定不會被忘記。你是否有看過在泰國徵兵現場，她拿著文件的那張照片，對比現場的其他人，她精緻小巧的五官和潔白的肌膚讓人瞬間融化，莫名燃起保護慾，感覺像畫走出來一樣。

極具少女感的Rinrada Thurapan（Yoshi）出生於1997年2月5日，15歲便開始參加選美比賽，2017年的時候更是獲得了Miss Tiffany’s Universe的桂冠，後來還曾出演過《為愛所困》第二季、《賣萌這件小事》等泰劇，看到她的照片你有心動到嗎？

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二、泰娛圈中的「人脈王」

說起這位變性藝人，追過泰國娛樂圈的你應該不陌生。從2013年開始進入演藝圈，Jennie Panhan在娛樂圈中人緣好到沒話說，在社交平台的合照從來不缺明星帥哥。Jennie是泰國著名的電視節目主持人，主持過《一起來挑戰》、《TEAMGIRL》、《Wrong Say Do》和《饑餓姐妹》等節目，還參演了不少泰劇，如《The Shipper－燃燒的腐魂》、《三人沉浮》、《基友記2》等。

因為大方可愛的性格，Jennie被大家稱為「珍妮姐」，雖然不是傳統意義上的膚白貌美，但是憑藉神似陳喬恩的長相，Jennie也被粉絲親切地叫做「泰喬恩」，你覺得她和陳喬恩像嗎？

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三、《泰囧》裡的電梯美女

可能聽到Rose這個名字大家不一定會想到她，但如果說起電影《人再囧途之泰囧》裡的「電梯美女」，是不是有點印象了？曾是泰國「十大人妖皇后」之一的Chalisa Rose Yuenchai，在2012年的時候因出演徐崢導演的《人再囧途之泰囧》而在中國大陸迅速走紅。

因為出眾的外貌和演技，Rose獲得了許多關注，還因此得到了不少透過電視台的邀請，甚至在《人再囧途之泰囧》播出的第二年，Rose就簽約了經紀公司，由此打開了Rose未曾想過的演藝之路。

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四、曾與周潤發、張家輝拍電影的「最美變性人」

最後這位跨性別藝人有多美？她美到與張家輝在電影《掃毒》中拍攝大尺度戲份，美到能與周潤發合作拍攝《賭城風雲2》。

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出生於普吉島的Treechada Petcharat（小名Poyd）有著泰國「最美變性人」的美譽，做變性手術前的她就長得非常標緻了，從她與其妹妹和弟弟的合影就能看到他們的家族基因真的非常好。

Poyd從出生於1986年10月5日，在她17歲的時候透過變性手術找回了真正的自己，後來參加選美比賽獲得了Miss Tiffany的頭銜。2013年，因為出演電影《掃毒》，劇中與張家輝的大膽演技而名聲大噪，收穫了眾多影迷。

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看完她們的故事，你會發現做自己從來不局限於性別。以上4位泰國跨性別明星，你最喜歡哪位的顏值與才華呢？

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】