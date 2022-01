《魔間迷宮》昔日小女孩變性感輕熟女　尋突破全裸上陣演情慾戲

由兩大墨西哥金像導演吉拿域戴拖路(Guillermo del Toro)及Alfonso Cuarón聯合監製,前者自編自導的《魔間迷宮》(Pan's Labyrinth)在2006年全球首映時大獲好評,香港則在2007年上映。電影獲得多個獎項,其中包括3項奧斯卡獎,更獲不少外國傳媒或影評人選為當年最佳電影前十名,其中《紐約郵報》(New York Post)及《時代》(Time)雜誌更選為第一名。16年過去,當年女主角,飾演小女孩Ofelia的西班牙小童星Ivana Baquero都長大成人,搖身一變成為一位成熟性感女子。



Ivana Baquero在《魔間迷宮》飾演女主角小女孩Ofelia。(《魔間迷宮》劇照)

Ivana Baquero在1994年6月11日於西班牙巴塞隆拿出生,並入讀當地的國際學校American School of Barcelona,所以除了能說出一口流利的西班牙及加泰羅尼亞話外,英文自然也難不到他,她在2012年畢業後,有指她考入大學入讀法律系,但未知好最後有否完成學業。然而在她畢業前,8歲時已經正式參演電影演出,而她最著名的作品必定是參演了由墨西哥金像導演吉拿域戴拖路自編自導的《魔間迷宮》。

Ivana Baquero拍攝《魔間迷宮》時11歲。(《魔間迷宮》劇照)

Ivana Baquero成功擊敗1,000名年輕演員,成功獲得女主角寶座。然而其實最初Ofelia角色的人物設定是一位8歲的小女孩,但得知道Ivana Baquero獲委任成為女主角後,吉拿域戴拖路修改了部份劇本,好讓她更加適應當時的角色。Ivana Baquero不負眾望,憑電影《魔間迷宮》成為西班牙哥雅獎(Goya Awards)最佳新人獎最年輕得主。2017年憑《Sister of Mine》成為葡萄牙Sophia Awards最佳女演員。

Ivana Baquero在拍攝《魔間迷宮》時一臉稚氣。(《魔間迷宮》劇照)

之後在2009年,她進軍荷里活,參演首部美國電影《The New Daughter》,在戲中飾演憑《與狼共舞》(Dances with Wolves)奪得奧斯卡最佳導演得主Kevin Costner的大女兒。可惜這部作品並不能為Ivana Baquero在荷里活再度打響名堂。Ivana Baquero之後在2017年上映的《Sister of Mine》及2019年上架的Netflix劇集《怒海懸案》(High Seas)挑戰大尺度戲碼。大約22歲時,她在前者全裸拍性愛床戲;而後者則演裸背出浴戲。

Ivana Baquero在《怒海懸案》有一幕出浴戲。(《怒海懸案》劇照)