泰國變性網紅坐輪椅影射公主惹禍　總理要求撤下廣告　陸軍封殺

東南亞電商平台Lazada泰國網紅行銷爭議風波愈演愈烈，總理巴育稱「不能接受」，政府已尋求法院命令，希望讓其在網路「全面下架」；泰國軍方也來參一腳，陸軍更下令封殺Lazada，其軍事單位及所屬企業不得使用Lazada的任何服務，連Lazada的包裹都將被擋在軍營外。



總理喊下架 Lazada營運陷危機

巴育5月10日對媒體表示，「​​這是正確的嗎？我們能接受嗎？媒體能接受嗎？如果你不能，我也不能。那麼，讓法律來決定吧」。巴育並呼籲應大眾應關注積極正面的事務，可能引起「衝突」的內容應加以控制。

找兩名變性網紅拍片惹爭議 被批歧視殘疾人甚至影射朱拉蓬公主（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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泰國數位經濟與社會部（DES）部長柴武說，已指示有關單位從Facebook、Twitter和YouTube等進行檢查，將要求刪除42個含有該廣告的相關網址。事件如今更危及Lazada本身營運，他表示，「Lazada是否關閉將在法庭考慮」。

軍方不滿 陸軍禁用Lazada服務

陸軍總司令納榮潘（Narongpan Jitkaewtae）則說「軍隊有責任保護王室」，5月9日宣布禁止部隊及所屬單位、企業使用Lazada的服務，以表抗議，更說如果泰國郵政運送Lazada的包裹前來，包裹將被擋在軍營之外。接家武裝部隊（RTARF）、空軍和海軍也有所回應，但較為溫和，空軍要求部隊人員及家屬在使用Lazada前「謹慎考慮」；海軍則呼籲民眾對該廣告「謹慎以對」。

Lazada先前為宣傳5.5促銷活動，找來泰國變性網紅娜拉（Aniwat "Nara" Prathumthin）與努拉特（Thidaporn “Nurat” Chaokuwiang）拍攝宣傳影片，努拉特衣着華貴卻坐在輪椅上，廣告引發軒然大波，挨批歧視殘疾人，更有影射先天殘疾的朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）之嫌，對王室不敬。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】