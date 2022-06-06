尋人記2｜方東昇到李鄭屋邨尋人　馮自生憑超強第六靈感自動出現

上星期的《尋人記2》講到在1981年時《新聞透視》訪問過的李鄭屋徙置區居民，尋找四十多年前受訪的李鄭屋徙置區居民的徐楊少英及馮自生。

1981年時《新聞透視》訪問過的馮自生 (節目截圖)

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李鄭屋徙置區於1985年時改建為李鄭屋邨，方東昇帶著一眾新聞小花到李鄭屋邨尋尋覓覓，因為李鄭屋邨已經人口老化，要老人認人的確有點難度。花了半年時間尋覓徐楊少英及馮自生的方東昇在逐家逐戶尋人中途遇上一位熱心街坊，街坊話：「尋人要搵方東昇，你搵到佢就幫到手」，然而方東昇就在眼前街坊卻不認得，確實有點尷尬。最後經過眼利的街坊們指引下，終於在李鄭屋邨找到馮自生。

方東昇與熱心街坊尷尬相認 (節目截圖)

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當方東昇與一眾新聞小花快要找到馮自生時，突然一名女士從屋內走出來表示自己就是馮自生，馮自生走出來說：「我有第六靈感，在睇《尋人記》特輯時就估你地會唔會黎搵我？」馮自生一家當年受訪後並沒有搬走，最後獲得原區安置，更熱心帶方東昇等人遊李鄭屋邨，馮自生表示住了三十多年徙置區才有機會排到公屋，所以當年入伙時十分興奮。

馮自生表示住了三十多年徙置區才有機會排到公屋，所以當年入伙時十分興奮 (節目截圖)

馮自生亦說自己「第六靈感」很強，相信節目組會很快便與失聯多時的徐楊少英相見。當年馮自生因為在區內當義工，為徙置區內居民做過不少事，憑著她超強的記憶力，記得徐楊少英是第一位搬離徙置區的人，更記得她搬到沙田新田圍邨。節目組到沙田新田圍邨透過區議員終於尋找到徐楊少英，馮自生的「第六靈感」真強。

馮自生亦說自己「第六靈感」很強，相信節目組會很快便與失聯多時的徐楊少英 (節目截圖)

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