「王力宏是否跟尊尼特普一樣」惹熱議　李靚蕾恐淪台版安芭赫德？

國際巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）互告毀謗的「世紀官司」，日前判定尊尼特普勝訴，安芭赫德須要賠償1035萬美金，不過她的律師伊萊恩受訪表示判決不公平，之後會再提起上訴。而也與前妻打官司的王力宏，意外被網友發現早跟蹤了尊尼特普的官方IG。



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王力宏和前妻李靚蕾去年底婚變一事也震驚華語娛樂圈，兩人針對孩子探視權的官司目前尚未落幕，王力宏5月17日迎46歲生日時，被問及生日計畫，他所屬宏聲音樂表示：「非常感謝大家的關心，看到粉絲們的祝福力宏很感動，生日願望就是孩子們能健康，快樂，家事訴訟可以早日落幕。」

近日卻有眼利的大陸網友發現王力宏不知何時關注了尊尼特普的官方IG，紛紛猜測此舉是否在暗示什麼。其實早在之前就有網友將尊尼特普一案，聯想到王力宏離婚案，並於PTT提問「若有一天王力宏是否也會和尊尼特普一樣？」，掀起一波網路熱議。

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由於蕾神發文起底王力宏約炮、嫖妓、男女關係顛覆三觀等，重創男方形象，以自身經歷呼籲其他女生要作為警惕，卻遲遲未對外公布相關證據，就有網友狂酸李靚蕾根本是「台版安芭赫德」。

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