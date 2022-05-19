王力宏官司網民睇法大逆轉！李靚蕾被批評利用小孩做「離婚道具」

王力宏與李靚蕾爆出婚變後，雙方隔空互撕許久，李靚蕾一篇又一篇的爆料內容與在婚姻中的無奈，更被封為「蕾神之鎚」，一度掀起熱議。不過，隨著離婚進入訴訟階段，王力宏與李靚蕾如今為了3個孩子的監護權一路從美國打到台灣，而李靚蕾也於沈默近3個月後，首次打破沉默出聲了！



與王力宏爭奪3兒女撫養權！李靚蕾暌違3個月爆哭發聲

李靚蕾與王力宏雙方目前正在力保3個孩子的監護權，而李靚蕾也在日前母親節時，打破沉默曬出7歲女兒王嘉莉親手寫下的全英文母親節卡片，卡片中寫道：「親愛的媽媽，母親節快樂！我用了很長的句子，來形容妳的好...妳總是很體貼、很酷、很正面、有趣、認真又很有愛，美麗卻有點傻氣又聰明，且善解人意。妳是全世界、全宇宙最棒的媽咪，也是超級厲害的廚師！妳煮的菜裡面有滿滿的愛！」

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最後，李靚蕾與王力宏的7歲女兒王嘉莉，更在卡片下方寫下：「我真的非常非常愛妳，希望妳的所有願望都能實現！」李靚蕾也感動表示：「整個人都融化了！」足見母女情深。

李靚蕾昔曝與王力宏婚姻心酸：5年共1825天生活，幾乎都在「備孕、懷孕、坐月子」

事實上，從李靚蕾與王力宏過往分享的貼文中，不難看出李靚蕾時常獨自一人帶著3個孩子，對孩子的是更幾乎親力親為～李靚蕾也曾透露，自2013年嫁給王力宏後，8年婚姻中有連續5年的時間，接連生了3個孩子：「總共1825天生活，幾乎都在『備孕、懷孕、坐月子』！」

當時，與王力宏爆出婚變後，李靚蕾曝光此事時一度令網友相當心疼，連醫生都曾警示生完一胎後最好休息「一年半」時間，因為太頻繁懷孕容易導致媽媽子宮破裂，對於女性身體負荷極大。

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風向變了！網友不挺李靚蕾，怒轟：把小孩當離婚官司道具

不過，隨著王力宏渣男風波告一段落，李靚蕾與王力宏離婚進入司法程序，網友的風向卻似乎悄悄出現轉變～李靚蕾此番打破3個月沈默分享喜悅，卻遭網友質疑李靚蕾根本是在利用小孩，只為爭奪撫養權：「7歲大小孩母親節卡片會寫成這樣？根本是李靚蕾讓女兒照抄的吧！」

更有網友直言：「請不要把小孩當作道具」、「哪裡來的7歲小孩，會用這麼多形容詞?根本是在自吹自捧！」、「小孩一直都是她的道具～逼婚道具、婚內道具，現在是離婚官司道具，根本有表演型人格！」

當然也有網友力挺李靚蕾：「明明是男人出軌，為何一面倒檢討媽媽?」那麼，對於李靚蕾睽違3個月發文，各位又有何看法呢？

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