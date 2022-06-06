聲生不息｜李玟每次舞台都勁歌熱舞　原來沒正式學過及靠天份

昨日（5日）的《聲生不息》播放到第七集，主題為港樂與我的「城市人生」下半部，今集的舞台有炎明熹演繹的《心淡》對毛不易演繹的《孤獨患者》；李玟演繹的《跳舞街》對劉惜君演繹的《挑戰》；周筆暢演繹的《圓》對李健演繹的《城市足印》；楊千嬅演繹的《如何掉眼淚》對李克勤演繹的《飛花》；而張智霖演繹的《等》及王源演繹的《如風》則為特別舞台。

《聲生不息》主題為港樂與我的「城市人生」（節目截圖)

今集的《聲生不息》中，李玟（CoCo）在節目中表演《跳舞街》，CoCo曾經參與TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍，歌手出身的她原來在歌手生涯中，從未正式學過舞蹈，全憑個人的天賦，由小開始已經喜歡律季。但在這輯的《聲生不息》CoCo幾乎每次上場都是以唱跳為主，由第一集的《真的想見你》、《我要你的愛》、《半點心》、《Monica》到《跳舞街》。CoCo每次的勁歌熱舞舞台都令大家都很熱情，台下的觀眾都被帶動一同舞動，怎至連後台的歌手氣氛也能帶同，令全場氣氛升到頂點。今集CoCo憑熱情的舞蹈為她帶來了最佳獨唱金曲，的確實至名歸。而每期的《聲生不息》最後都會綜合兩隊在兩集的分數後，選出最高分一隊來演繹觀眾選擇金曲，昨日（5日）的《聲生不息》兩隊的分數為「打和」，是多集以來的第一次，所以兩隊可以一同演繹金曲：《下一站天后》。

李玟（CoCo）在節目中表演《跳舞街》（節目截圖)

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