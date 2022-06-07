張達明患病後出拍TVB劇《宋世傑》　王浩信擔任主角金剛回歸

無綫電視（TVB）總經理自曾志偉上任後，都一直帶領TVB發展，令劇集種類多元化，拍攝更多更好的劇集予觀眾，近日TVB打算翻拍經典劇集。

曾志偉 (葉志明攝)

TVB旗下公司TVB New Wings與張達明（達明）及林子聰（肥仔聰）簽約，打算聯手拍攝全新一輯宋世傑系列，達明可以稱得上是宋世傑的代表，25年前達明與郭藹明主演的劇集《狀王宋世傑》口碑良好，收視亦曾經高達30點。

1997年的《狀王宋世傑》

張達明及林子聰 (節目截圖)

肥仔聰今次的除了演出《宋世傑》外，亦會兼任編劇、籌劃、導演及監製等工作，劇集亦預計會於7月在內地正式開拍。但達明在今輯《宋世傑》中未有打算出演宋世傑一角，據知曾患鼻咽癌的達明會身體狀況吃不消，所以只會參演劇集而不會「揹重飛」。而男主角則會找來正身在內地的王浩信擔任，女主角則由姚子羚出演，王浩信表示已經收到通知出演宋世傑一角，亦非常期待。

肥仔聰會兼任編劇、籌劃、導演及監製等工作 （電影劇照）

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而現在身在台灣的金剛亦準備回歸TVB拍劇，未來亦會加入劇組，而達明亦表示期待，因為自己已經很久沒有拍劇，這次可以過足戲癮。

金剛（IG@aloha6969）

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