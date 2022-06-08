金剛前度梁云菲咳出血痰急入院　陽光辣妹憔悴躺病床　網民勁擔心

金剛前女友梁云菲（Nana）熱愛潛水、登山等戶外運動，時常在社群上分享性感美照，及正能量文字，不過梁云菲日前在限時動態貼出躺在病床上的照片，表示：「其實昨天心情真的很差，不過事情就是發生了，那就去解原因與解決吧！只是突然從血絲變一大塊血痰，我自己也嚇到了。」對此梁云菲回應《TVBS新聞網》目前身體狀況。



梁云菲在文中透露心情很差，表示：「血絲變一大塊血痰我自己也嚇到了，但之所以會讓人感到恐懼的就是未知，所以我必須好好的去找到原因，只是不曉得上禮拜突然的貧血有沒有關係？總之先這樣吧！等待檢查完就知道原因了。」

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對此梁云菲回應《TVBS新聞網》，表示確診康復後還會一直咳嗽，有天突然發現吐出血絲，嚇到哭出來：「前2天我咳出血痰，男友看到想說怎這麼大塊，那天男友有工作，我有去衛生所照X光，發現肺有發炎，我很難過一直哭，男友有幫我查哪間醫院的醫院比較好，要先等報告。」現在身體狀況已好轉許多。

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