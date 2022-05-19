金剛情史多籮籮　傳與陳蕊蕊拍拖時追林芊妤Coffee疑陷財困食軟飯

台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）與金剛（李信樵）分手，親手斬斷1年多的感情。而金剛也爆出財務出現危機，對此，曾與他交往3年的陳蕊蕊也回應了，直言兩人當年交往時，家裡的開銷都得她先支付；另外，陳蕊蕊好友甚至跳出來爆料，金剛交往期間還與其他女星曖昧。



根據《鏡週刊》報導，金剛曾與陳蕊蕊談戀愛，兩人交往後就同居在豪宅裡，而交往3年期間，家中開銷都由女方負責，連搬家費用也是陳蕊蕊支付，金剛甚至爆出財務危機。對此，陳蕊蕊坦言，兩人在交往時，金剛的確不愛說明金錢去向，她只知道對方很喜歡購物，有時候男方東西買多了，所以很多家中開銷都是由她先支付。

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此外，兩人當初因為發生大吵，金剛直接離家出走，陳蕊蕊也是看新聞才知道自己「被分手」。陳蕊蕊還原當時真相說，當年他們吵架時有談到分手，後來金剛離家出走沒回來，「結果他率先公布」，才想說都已經分手了，所以就沒有和金剛追討搬家費用了。

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此外，雖然兩人分手後，是對外宣稱原因是個性不合。不過，陳蕊蕊好友卻跳出來爆料指控，金剛身邊有不少女生圍繞，讓陳蕊蕊不時吃醋，甚至在交往期間，同時追求林芊妤（Coffee）。至於兩人為何分手，想必只有當事人更清楚了。

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