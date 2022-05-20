金剛分手後IG首發文竟是「一篤屎」　網民笑稱：怨氣很重的樣子…

【金剛分手】金剛（李信樵）11日和小嫻直播宣布「我們分開了」，才剛分手的他被台媒《鏡週刊》報導曾與陳蕊蕊論及婚嫁，兩人交往期間金剛還和其他女星曖昧。



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而金剛與小嫻分手後首發文，並未對過往情史報導作出回應，而是曬出車子引擎蓋被鳥大便襲擊的慘況，「糞量」讓他直呼：「這隻鳥到底吃了什麼？？」，網友笑稱：「怨氣很重的樣子」、「以這個量.....應該是史前始祖鳥......」、還有網友大玩電影名稱梗表示「他吃了那男孩一整年的早餐」。

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