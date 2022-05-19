金剛分手真正原因疑曝光　小嫻閨蜜揭吵架內幕　直指男方令人心寒

金剛與小嫻11日透過直播宣佈分手，女方的閨密則透露4月底就知兩人分手的消息，也揭露小嫻當下的心情。



據台灣「鏡週刊」報導，小嫻的閨密DJ圓圓吐露最近一次見到小嫻與金剛在一起的時間，是今年3月小嫻生日過後的兩天，大家一起在台北聚餐，當時兩人的互動看起來就像是一般情侶，並無異狀，沒想到隔了一個月後，就收到小嫻電話告知分手的消息，圓圓表示當下小嫻並沒有哭，聽起來還頗為冷靜。

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當年小嫻與何守正還是圓圓一手促成，不過最後兩人以離婚收場，圓圓也透露小嫻是很有幫夫運的人，又是個積極、正向的女生，從過去幫前夫何守正籌備、宣傳健身房，到現在幫金剛賣雞翼，她都親力親為，也動用自己關係、人脈，不過金剛有時會較懶散，像是有次金剛忘記要處理雞翼訂單，就讓小嫻忍不住一直碎唸，但其實她也不希望像是老媽子一樣對待金剛，只希望金剛能夠好好打理雞翼事業，早日經濟獨立，但如果只有小嫻一直往前衝，金剛沒有跟上，時間久了也讓女方感到心寒。如今兩人分手，只剩金剛一人獨自處理。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】