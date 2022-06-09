《夢華錄》豆瓣8.8分揮底《射雕英雄傳》！8部內地古裝劇超好評

近年的豆瓣評分趨勢，一直處在快速轉變中。在大陸，上豆瓣打分越來越像是一種群眾運動，一種集體行為藝術，一種大型團體操。過去六年來，單劇打分的平均人數是明顯上升的，尤其是那些網路熱劇。



舉幾個例子。截至2022年4月，評分人數最多的劇集是：《陳情令》163萬人，《隱秘的角落》98萬人，《慶餘年》93萬人，《鬥羅大陸》82萬人，《沉默的真相》72萬人，《開端》71萬人，《琅琊榜》66萬人，《山河令》56萬人，《白夜追凶》53萬人，《甄嬛傳》51萬人。

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看這張榜單，你能感覺到粉絲的力量。明星粉、CP粉、劇粉是最主要的三股力量。其中只有劇粉是傳統勢力，明星粉和CP粉大量參與豆瓣評分也就是過去五六年的事。

評分者的成分一變，評分的目的和標準也就變了。粉絲的目的很簡單，凡是能讓偶像得利的事我們就做，凡是能讓對家失利的事我們也做，爭奪的關鍵是路人粉。他們不僅以微博和小組為陣地，打分和控評也是必須完成的作業。

一旦確定了立場，哪怕是臨時結成戰隊，熱情也能翻江倒海。能看到為了討伐某個「名不副實」的視后，一夜之間把一部作品的評分砸下來1分多的戰績；也能看到，為了推薦某部新劇，一天之內把評分頂上去0.5分的傑作。

以上是過去6年來的高分古裝劇。端詳其中的古裝偶像劇，又能發現一個規律：

古裝偶像劇肯定不是按照傳統的劇集評判標準打分。文藝作品四大功能：認知、審美、娛樂、教化，我們一一來查考。

古裝偶像劇在增加觀眾對世界的認知上不會有什麼幫助，頂多也就是常識敘事，個別作品還偏於幼稚。

審美可從敘事和影像兩方面考察。古裝偶像劇敘事上多有拖泥帶水的成分，能做到邏輯謹嚴的也不多。影像上則普遍有較高水準的發揮，服化道攝錄美精工細作，視聽賞心悅目。

娛樂也可細分為身心的娛樂。現階段，男性的感官娛樂需求在劇集中是被抑制的，所幸還有網路電影聊可慰藉。女性的感官娛樂需求是被滿足的，高顏值演員和強烈的CP感是硬體，另外還要有吐槽渣男、嘲笑傻男、定制情人等諸般軟體相隨。

至於說教化功能，它不是古裝偶像劇的發力方向，但在這方面也絕對不會有所冒犯。可以歸入廣義的正能量。

也就是說，四項指標中娛樂功能最強，認知功能最弱，教化功能一般，而審美功能主打半壁江山。不過，在很多人心目中，審美只關乎影像，不涉及敘事。顏值即正義，服化道高於邏輯，是他們的評判標準。

再具體一點來問，豆瓣高分的古裝劇究竟是怎麼打出來的？除了跟品質掛鉤，與輿情、粉絲、觀眾究竟又是怎麼個互動關係？

我們理出了近六年豆瓣評分8.0分以上的八部古裝劇，對這些劇的打分心理和過程做了個案拆解，希望能給大家帶來點啟發。

《夢華錄》8.8分

打分關鍵字：劉亦菲效應、CP感、宋「潮」獨立女性、觀眾苦古裝醜男久矣



開播第四天，《夢華錄》開播評分8.3，近6萬人參與評分；而後的幾個小時裡，評分不斷刷新，越來越多的人參與打分，最終在16萬人評分時開出了8.8分的成績。截至目前，32萬人的打分仍鎖定在8.8。

可以說，作為一部古裝偶像劇，《夢華錄》無論是評分人數還是目前定格的成績，都是近些年最佳。評分人數說明這部劇的覆蓋受眾已經不局限在古裝偶像劇常規受眾群體，8.8分則說明這部劇至少有某一長板特別突出，深深觸動了觀眾。

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具體來說，它的高分至少有內、外兩個層面的原因。

內在劇集內容上，豆瓣網友主要在意的有三點：高顏值又出彩的BG線、尊重女性的立意、有趣耐看的群像。

其一，劉亦菲和陳曉都是古裝適配度極高的美男美女，許多打滿分的觀眾表示「遇上劉亦菲就不能客觀」。細節處理上，陳曉赤裸而熱烈的眼神將「天仙」拉下凡間，大家終於找到了真正和劉亦菲有CP感的男演員。觀眾「嗑生嗑死」，BG線如此有趣且耐看，怎麼會不上頭？以嗑CP為主的觀眾手中的五星，就被拿捏了。

其二，這部劇的敘事中出現了大量以女性思維、女性視角展現的，感覺準確的女性戲。這在古裝偶像劇中極其稀缺。

比如，花魁張好好（加奈 飾）氣衝衝地要去看宋引章（林允 飾）長什麼樣子，一見面二人卻都為對方的美貌氣質所驚豔，「我見猶憐，何況蠢奴」，女孩子間的惺惺相惜展露無遺，並沒有像其他劇一樣上演女性觀眾早已厭煩的「雌競」。再比如，趙盼兒（劉亦菲 飾）與孫三娘（柳岩 飾）那段長達7分鐘的閨密夜話，將一個女孩在曖昧中的患得患失、對未來感情懼怕的小心思，細膩地表達了出來。這兩段也是評價中提及頻次最高的名場面。

古裝偶像劇受眾本身就以女性居多，這些情節自然會受到高度評價。

其三，有趣出彩的群像增加了故事的耐看性。如敢愛敢恨的孫三娘、職場小機靈鬼陳廉（管雲鵬 飾）、「喜劇人」池衙內（代旭 飾）、「毒唯爹爹」蕭欽言（王洛勇 飾）均有獨一無二的記憶點，讓觀眾津津樂道。

外在層面，則是來自大環境的「推波助瀾」。近些年沒有一部顏值、演技、故事等多方面都「正常」的古裝偶像劇，「像樣兒」的《夢華錄》便成了被觀眾使勁兒薅毛的羊，觀眾「苦古裝醜男久矣」，苦沒有正常的古裝偶像劇久矣，報復性打分心理尤其強烈，對影視製作沒有參與權的觀眾，只能通過打分來宣洩這些年來被敷衍的不滿。

話說回來，《夢華錄》8.8分究竟是不是虛高？放在「歷史的長河」裡，它是；但若放在近年這群實在拿不出手的古裝偶像劇裡，它確實值得。

《山河令》8.6分

打分關鍵字：雙倍男色、對口型「腹語術」、二創引導、劇外營業



在豆瓣高分劇中，耽改劇當屬最特殊的一類。

你說它是大眾爆款，但相比於傳統偶像劇，它的受眾消費的是小眾的雙倍男色、禁果敘事；你若說它是小眾，那滿屏的五星背後，又處處可見激動的心和顫抖的手。

若說這證明了只要劇情達到圈層劇迷的及格線，那麼他們也能為口碑保駕護航，似乎又不儘然。畢竟只要廣泛閱覽那些欲罷不能的五星用戶們，就不難發現，這些搖旗呐喊的背後，可不僅僅只是為了劇情。

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《山河令》8.6分，五星佔比近半。有人歡呼著劇中的「真愛情」，也有人在劇外嗑起了RPS（真人耽美同人）。

劇內，那些沒有宣之於口的感情和故作曖昧的互動，是隱晦的愛情證明。很多時候，普通觀眾還在一臉懵懂，粉絲們已經開始因為劇方的「尊重」而集體撒花。至於武俠、復仇和家國大義，那都是姑娘們嗑CP的背景板。

劇外，摳糖是個體力活，但粉絲們卻依舊為此樂此不疲。他們的二創，又帶領著耽改劇探入了誘人的廣闊地帶。兩位主演演的劇，可以拼；上的綜藝，可以挖。偶爾「正主」再送上一兩場似是而非的互動，粉絲們便能由此延伸出一段讓人聞之驚歎的愛恨情仇。

換句話說，一部耽改劇的高分，靠劇內的氛圍，靠二創的引導，也靠劇外的營業。這是一場三方合謀的高口碑遊戲，所有人心知肚明，總有人甘願落網。

只不過，如今這樣的紅利儼然斷了檔。這個「行」、那個「令」排了一長串，「耽改101」內卷喊了一整年，卷來卷去卷出了仇。先行者看似吃盡紅利，一躍飛升卻又一朝隕落。後來者恨沒能趕上好時候，重見天日似乎遙遙無期。

千軍萬馬向前沖的「好日子」一去不回，下一次看到耽改劇再次沖入豆瓣高分榜，不知道要到何時了。

《琅琊榜之風起長林》8.5分

打分關鍵字：《琅琊榜》光環、主題升格爽感降級、CP感弱化



2017年播出的《琅琊榜之風起長林》，豆瓣評分8.5，超過17萬人打分。評分人數不如《琅琊榜》多，分值也不及後者的9.4分。但8.5已是不低的評分。

看看豆瓣短評的討論，一是認為第二部甚至比第一部更高級，第一部開了金手指，第二部沒開；二是認為第二部格局更大，第一部是理想主義的勝利，第二部是理想主義的失落。這是說認知功能上，第二部更強，大致算對。

然後普遍認為第二部的主演陣容不及第一部，並且對配音不滿，敘事節奏也緩慢。同時很多人為黃曉明辯護，說「教主」大有進步。這是說敘事爽感方面，第二部不及第一部，確實如此。影像方面，同一班底創作，各有特色。

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好人打壞人，一般來說比好人打好人過癮。好人打壞人，也比好人打好人容易寫清楚。「長林之罪，罪在將來」，就不好寫。很顯然，第一部的升級打怪提供了更多的娛樂性。不要忘了，第一部還有梅長蘇（胡歌 飾）和靖王（王凱 飾）的CP，引得多少女性觀眾癲狂。

同樣，在教化方面，正義戰勝邪惡，第一部一目了然。第二部中人物的功過是非就不那麼好評判，把一些頭腦搞亂也不意外。

綜上所述，《琅琊榜之風起長林》繼承了第一部的部分優點，甚至在思想性上還有「超越」，這是維持高分的因由。但因為在敘事、CP、爽感等諸多方面的弱化，第二部的評分有所下跌。

在高分古裝劇堆裡左顧右盼可見，豆瓣評分人數多，也不見得具備廣泛的代表性，它更像某些特定人群的動員和表達。它的本質是輿情，不是對品質的精准測定。反倒是某些評分人數不多的劇，如果評分者身份分佈廣泛，分數倒能更多體現大眾趣味。

《宸汐緣》8.4分、《天盛長歌》8.2分

打分關鍵字：低開高走、倪妮真香、表演和美術長板突出



由倪妮主演的兩部古裝劇《天盛長歌》和《宸汐緣》，在豆瓣上都吸引了20萬+的觀眾參與評價，這兩部劇在古裝劇範疇裡的分數也不低，分別在豆瓣上收穫8.2分、8.4分。

首先，從豆瓣網友的回饋來看，在這兩部劇中，主演悅目的顏值和過關的演技，是觀眾關注的焦點。網友的這個反應並不出乎意料，近幾年的古裝劇，觀眾不僅苦古偶醜男久矣，更苦於盤踞在古裝偶像劇的「85花」久矣。倪妮作為電影咖，「下凡」演電視劇本就頗受矚目，加上不少電影咖的失敗試水，不少觀眾其實是抱著看熱鬧的心態來看劇的，沒想到看了兩集之後發現，哎？倪妮演得還可以，真香！

加上《天盛長歌》的男主角陳坤和《宸汐緣》的男主角張震，觀眾既能舔顏又能欣賞上乘演技，何樂而不為？

其次，雖然兩部劇的硬傷不少，但是觀眾在收穫了觀劇快感之後甘願為之買單，打出高分。

《天盛長歌》不是沒有問題，觀眾在豆瓣裡也在針對劇情的漏洞和緩慢的節奏展開討論。但是因為《天盛長歌》考究的服化道，賞心悅目的運鏡用光，配合得恰當的台詞和原聲，讓觀眾在觀劇中收穫了久違的尊重和愉悅。所以面對缺點，觀眾也會直截了當地表示：「我知道劇情有問題，但是它的優點足以做到讓我對問題忽略不計。」

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《宸汐緣》也是如此，這部劇最先勸退觀眾的就是張叔平（張震 飾）的造型設計，勒緊的髮際線、一成不變的半散長髮，都讓觀眾直呼仿佛點錯了片子，又有看起了《三生三世十裡桃花》的感覺。但是好在，演員們的演技救了糟心的造型。

張震的眼神、儀態和氣質，都將劇中的九宸戰神詮釋得活靈活現。而倪妮在劇中飾演的靈汐，也讓觀眾認可了她表演上的可塑性。有觀眾直言：「看了《宸汐緣》才發現，倪妮原來並不是只會發街拍、走花路的禦姐女明星。」

再者，兩部劇在豆瓣上都是低開高走的路線，它們的開播評分都不高、在電視台的收視都不盡如人意，卻都能憑藉觀眾自來水的安利在口碑上翻身。

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《宸汐緣》在開播前多有唱衰的聲音，未開播就已經在豆瓣開了分，5.4分還沒及格。但隨著劇情的播出，《宸汐緣》的評分反倒走起了上坡路，該劇在播出三分之一時，豆瓣評分就上升到了6.2分，隨後一路開掛升到了8.4。

《天盛長歌》也是如此，該劇從開播一周的7.5分逆勢上揚，在收官後衝破了8分，把同期熱播的古裝劇《延禧攻略》《如懿傳》甩在身後。從豆瓣網友的評論，不難看出，相比於《延禧攻略》的爽和《如懿傳》陣容的「壕」，還是有觀眾更傾向於影像的高級質感和演員的出色表現。

《長安十二時辰》8.2分

打分關鍵字：奢華場景、時辰體、大唐情結、易烊千璽效應



在眾多古裝劇中，《長安十二時辰》是一個非常特別的存在。故事將主人公張小敬（雷佳音 飾）在一天內破獲的陰謀大案，以時間段來逐一呈現。

現在回過頭來看，《長安十二時辰》依然是近幾年裡古裝劇的翹楚。劇集在豆瓣評分8.2，這是44萬用戶打出的高分，可見劇集的受歡迎程度。

作為一部耗資不菲的古裝劇集，《長安十二時辰》如何能走上這評分高位？

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首先，奢華考究的場景。從觀眾打開劇集的那一刻起，一幅長安城的街景就映入眼簾。亭臺樓閣、朱窗青瓦，這是大多數人想像中的盛唐景象，被劇組成功複刻。劇集幕後的美工和攝影被眾多網友點贊好評，豪華的外包裝率先就抓住了一波古裝劇觀眾。

其次，獨特的敘事結構。無論是原著粉，還是路人觀眾。對於劇集的敘事結構都表示認可，這是國產古裝劇的大膽創新。在強情節的推動下，劇情好像有一個鉤子牢牢抓住觀眾。眾多豆瓣短評中都表示體會到了觀劇爽感，仿佛在看電影大片。讓大多數觀眾獲得滿足，也就保證了劇集的高分走勢。

再次，明星和演員。從開機到開播之處，雷佳音和易烊千璽這對劇中的搭檔就備受矚目。從豆瓣短評中就可以看到，雷佳音的精湛的文戲和賣力的武戲，讓不少觀眾折服。易烊千璽前期吸引了不少粉絲前來打分支持，也有觀眾短評質疑他能否演好角色。

隨著劇情的推進，用心去塑造人物的易烊千璽也獲得觀眾的認可。從愛豆進階成為演員，易烊千璽讓觀眾看到了他的努力和進步。兩位主演穩定的表演輸出，保障了劇集穩定的評分。

《風起隴西》8.0分

打分關鍵字：「網紅」組合：路陽+馬伯庸+陳坤+白宇、深邃慢熱、傳統造作



《風起隴西》豆瓣開播評分7.7，現在漲到了8.0分。這幾年，豆瓣8.0分是一個分界線。高於它，不代表一定是好劇；但低於它，似乎又有點拿不出手。

豆瓣的高分劇，大致可以分為三種。其一，是真正的大眾爆款。這類作品，往往能在不同維度的評選中得到認可。電視劇有收視的同時，還要有網路熱度；網路劇有熱度的同時，還要有大眾討論度。比如，《覺醒年代》《人世間》等等。

其二，是圈層爆款，我將之稱為「網紅」劇。它的豆瓣評分人數、網路討論度不一定比大眾爆款少。但不論上了多少熱搜，拿了多少高分，都沒能真正突破圈層，本質上還是一種「圈地自萌」。比如，泰劇《以你的心詮釋我的愛》等。

其三，就是未能成為爆款的傳統電視劇。它們的打分人數不算多，但往往收視率不錯，運氣好的時候也能上不少熱搜。比如，《超越》《員警榮譽》等等。

《風起隴西》不屬於任何一種。

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今天討論的是，某劇為什麼能在豆瓣拿高分。不過我認為，這個問題放在《風起隴西》身上，應當換個問法：路陽、馬伯庸、陳坤、白宇，「網紅」劇的種種元素都齊備了，為什麼《風起隴西》只實現了高分，卻未能成為「網紅」？

原因很簡單：它是拿著「網紅」劇的劇本現身的，但最終走的卻是一條傳統電視劇之路。

因此，這部劇呈現出一種不妥帖的異樣感：對古裝圈層的觀眾來說，它不夠適配；對電視機前的觀眾來說，它又不夠通俗。它的故事太龐雜，又太兒戲；美學風格太深邃，又太「造作」。但好在，它講了一個邏輯合轍的故事，保證了下限。

《射雕英雄傳》（2017）8.0分

打分關鍵字：回歸製作常識、「名場面」思維、去玄幻向武俠、同行襯托



豆瓣評分是品質試金石，更是輿情晴雨錶。

因此，要論說2017版《射雕英雄傳》為什麼能沖上8分，首先要看跟它同期上映的古裝劇都是什麼品相、風格。《射雕英雄傳》於2017年1月9日上線，同期開播的重頭古裝劇，至今還能給觀眾留下印象的有這麼幾部：《三生三世十裡桃花》《大唐榮耀》以及《孤芳不自賞》。

其中因摳圖、趕工而備受批評的《孤芳不自賞》1月2日開播，是《射雕英雄傳》正經的同檔競品劇。在觀眾正被粗糙和失控的《孤芳不自賞》辣得眼睛生疼的時候，幾乎是反義詞的新版《射雕英雄傳》上線了。

多地取景實拍，動作場面實中帶詩，新人演員投入出演，戲骨演員搭台加持……在那個影視行業的仲夏夜，監製郭靖宇逆向而行，堅持不用流量明星，堅持演員總費用不超過成本的三分之一，堅持去玄幻向武俠，最終讓《射雕英雄傳》成為了能給觀眾洗洗眼的清流。

《三生三世十裡桃花》《大唐榮耀》都是古裝大女主巔峰時期的代表作。但要跟現在的頂級古裝劇《夢華錄》《風起隴西》相比，在製作上的差距還是挺明顯的。從體量上看，《射雕英雄傳》只能算是「小弟弟」，但它重製作、重表演的取向，與後續幾年古裝劇的演進路徑是相合的。這也算是，提前與豆瓣用戶的心聲同頻共振了吧。

另外，《射雕英雄傳》也是當年把「名場面」效應發揮到極致的一部劇。

劇集開篇，楊鐵心（李宗翰 飾）、丘處機（邵峰 飾）雪中相遇，不打不相識。第一場動作戲，導演就全力以赴，在一片肅殺的冬景中，拍出了全真教功夫的輕盈和楊家槍的剛烈。在其他劇仙氣飄飄、飛來飛去的古裝調度的比照下，這場硬橋硬馬的動作戲，給人帶來的震撼，至今記憶猶新。

好鋼用在刃上，這樣漂亮的「名場面」也為高分奠定了基礎。

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