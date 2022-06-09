金剛回復單身近況曝光　離開愛巢落寞回台北　坦言仍未走出情傷

金剛與小嫻上個月11日透過直播官宣分手，坦承因為雙方個性差異成為分手主因，不過兩人仍還是維持好友關係。他6月9號向《三立新聞網》透露，至今仍未走出情傷，被問到雞翼生意，他則表示目前獨自一人包辦。



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據《三立新聞網》報導，金剛表示與小嫻分手後，目前心情仍在調適中，被問到有無機會復合、展開新戀情？他則表示隨緣，強調目前會先專心工作。

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報導中指出，金剛透露目前已將行李慢慢搬回台北，月底將接拍新戲。被問起雞翼生意，他則透露目前仍一人作業，但因月底將會忙拍戲，已打算在拍戲前將團隊安排好，這樣客人就不必擔心買不到雞翼。

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