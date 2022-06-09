王力宏事隔3個月透過視訊再戰李靚蕾！離婚官司最新進度曝光
撰文：聯合新聞網
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王力宏、李靚蕾持續進行離婚官司，3月在各方的代表律師陪同下透過視訊開庭，耗費9小時達成考量隱私及子女最佳利益、不公開調解過程協議。據了解兩人6月9日一早進入第2次調解庭，同樣透過視訊調解，目前仍在進行當中。
李靚蕾2月透過代表律師發聲明指出，她不斷透過簡訊、電話等方式請求王力宏依協議約定方式探視孩子，但對方不願協商，連她1月25日以正式律師函邀請王力宏協調探視方案也遭拒絕，於是1月29日向台北地方法院聲請酌定未成年子女權利義務行使負擔，希望守護孩子的最佳利益。
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兩人在互打官司期間相當低調，李靚蕾自1月後未再更新社群動態，僅在上月母親節分享小孩送的手寫卡片；許久未見到小孩的王力宏則從去年年底至今都未發文，上月迎來46歲生日，他透過所屬宏聲音樂表示：「生日願望就是孩子們能健康，快樂，家事訴訟可以早日落幕。」
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