夢華錄｜陳曉4句撩妹語錄極限情挑劉亦菲：別忘了，你脫過我衣服…

內地電視劇《夢華錄》由陳曉、劉亦菲主演，精緻製作、高顏值演員、感情線惹關注，開播立即收穫好評，尤其是男主陳曉的台詞以狼似虎，與神仙姐姐劉亦菲眼神有戲，曖昧氛圍在「友達以上、戀人未滿」的臨界點，讓觀眾屏息以待、緊追更新，是什麼刺激的撩妹語錄，讓點播量在15小時內創下2億、豆瓣開分8.3的好成績呢？！



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追妻語錄1：不還錢就以身相許

劉亦菲飾演已訂親的茶樓老闆「趙盼兒」，陳曉飾演皇城司探事司指揮使「顧千帆」，出京辦差的顧千帆與趙盼兒相識於茶樓打架事件，並在楊院判的命案中結緣，一開始的壞印象、非自願的幫助，卻讓兩人在生死邊緣看清對方的善良、堅毅，從同病相憐轉瞬成互相牽掛，凝視對方的眼神慢釀成蜜，使得顧千帆在不知不覺間說出「以身相許」，曖昧氛圍從此燃燒！

追妻語錄2：人情我讓你還了嗎？

趙盼兒為了救出被虐待的乾妹宋引章，並討回應有的補償，不惜與騙婚渣男對簿公堂，卻慘遭縣令打壓女子，險些死於杖刑，此時顧千帆及時出現為三位娘子平反，兩人又在劫後餘生之際相見，眼裡的憐惜與恩情纏繞視線，趙盼兒擔心顧千帆為她涉險，句句不再讓他幫忙、怕還不起，顧千帆一句「我叫你還了嗎？」再次直擊心臟，甜到趙盼兒的心，也讓觀眾心跳加速。

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追妻語錄3：別忘了，你脫過我衣服！

入京之後的趙盼兒遭到未婚夫當面悔婚，未婚夫的管家更是串通官府，使她們三人被毒打遊街、趕出京城！卻不料在回錢塘的路上就巧遇回京的顧千帆，顧千帆惡語刺激趙盼兒，實則為她不平，將三人帶回京並至醫館治傷，顧千帆溫柔小心的幫趙盼兒上藥，流露出的呵護太甜，立即成熱搜名場面，兩人互動的曖昧氛圍已達滿溢，顧千帆再次辣語撩妻，讓身邊的人都感受到兩人不同一般的關係。

追妻語錄4：我的死穴是你！

內地電視劇《夢華錄》開播15小時就創下兩億播放量，並且熱度還不斷竄升，劇粉連預告都不放過，下週兩人曖昧氛圍即將宣洩，顧千帆以按耐不住對趙盼兒的愛意，承認趙盼兒是他的死穴，連「拙荊」都出口了，最新預告「魚水之歡」更是惹火到欲罷不能，連預告都能霸佔熱搜第一，實在太上頭了！

首播週好評如潮、熱搜話題不斷，好製作、好劇情、好勵志，還有好演員以及好聽的原聲帶加持，有望成為六月洗版好劇！

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