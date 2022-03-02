《錦繡未央》陳鈺琪新劇硬撼劉亦菲《夢華錄》！3月必睇6套內地劇

邁入春季的三月百花齊放，沒想到影視劇也「跟風」起來，撐出影視劇半片江山的85大花們，竟也爭相在這時節紛紛回歸。



《幸福到萬家》趙麗穎、《愛的二八定律》楊冪，久違小螢幕的劉亦菲，也將帶著最新古裝作品《夢華錄》來與觀眾見面，還有人氣竄升迅速的小花趙露思，也有新作《且試天下》將在這三月登場，這場「女神角力戰」，不知將鹿死誰手？熱門新片介紹，現在就跟著小編一同瞧瞧吧！

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《我的愛與星辰》

開播平臺：芒果TV

開播時間：2022.03.01

主演卡司：姚弛、張楠、李思陽、宋芳園、何聰睿、徐峰、高天妮



「娛樂圈」題材的新劇又來報到，跌落凡塵的前頂流辛辰（張楠/飾），被迫成為上升期愛豆歌手安小嶼的助理，深知娛樂區生存之道的她，要將如何幫助小嶼站上頂峰？「夢見獅子」讓觀眾見識到不俗演技的姚弛、《尚食》、《雙鏡》演技越發成熟的張楠，還有《以家人之名》小橙子宋芳園，和許久未見的《盛勢》徐峰，多位青年演員齊聚一起，同飆演技。

《幸福到萬家》

開播平臺：東方衛視、北京衛視、優酷

開播時間：2022.03（暫定）

主演卡司：趙麗穎、劉威、 唐曾、羅晉、曹徵、張喜前、遲蓬、張可盈、林思意



許久不見的趙麗穎，終於要在本月帶著新作強勢回歸，女性勵志劇《幸福到萬家》改編自知名小說《秋菊傳奇》，講述平凡姑娘何幸運婚後，如何憑借勇氣與處世的智慧，讓自己的家庭、事業一步步走上康莊，甚至還協助鄉里找到新的發展契機。《甄繯傳》導演鄭曉龍、《知否知否應是綠肥紅瘦》趙麗穎、《安家》羅晉，光看陣容就夠令人驚豔，強強聯手的實力之作，且容錯過！

《夢華錄》

開播平臺：騰訊視頻

開播時間：2022.03（暫定）

主演卡司：劉亦菲、陳曉、柳岩、林允、徐海喬、代旭、保劍峰、孫祖君、李沐宸



素有「神仙姐姐」美譽的劉亦菲，睽違十五年，終於要再現「風華絕代」的古裝扮相，而且還要跟「過兒」同台飆戲！演過2014年版「神雕俠侶」的陳曉，正式該劇男主角，而同戲的其他演員們，各個都古裝扮像超吸睛，電影「四大名捕」柳岩、《醉玲瓏》徐海喬、《鬥破蒼穹》林允，光顏值就已一騎絕塵！故事取材自關漢卿的元曲話本《趙盼兒風月救風塵》，以趙盼兒（劉亦菲/飾）、宋引章（林允/飾）、孫三娘（柳岩/飾）三人的成長勵志故事為主軸，古裝版《三十而已》，值得你我期待！

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《愛的二八定律》

開播平臺：騰訊視頻、WeTV

開播時間：2022.03（暫定）

主演卡司：楊冪、許凱、李澤鋒、湯晶媚、王子璇



沒想到出場自帶御姐氣場的楊冪，也搭上「姐弟戀」熱潮，和相差9歲的弟弟許凱共同主演《愛的二八定律》！許凱算是近幾年口碑竄升相當快的新晉男神，這次與楊冪強強聯手的合作，相信定能再創流量話題！當事業鐵娘子秦施（楊冪/飾），遇見安逸草食男陽華（許凱/飾），「協議結婚」的他們真能騙過家裡長輩們的法眼？同居生活狀況百出，「先婚後愛」的傳奇會降臨在他們身上嘛？

《且試天下》

開播平臺：騰訊視頻

開播時間：2022.03（暫定）

主演卡司：楊洋、趙露思、宣璐、賴藝、張豐毅、李若彤、劉芮麟、張天陽



又一古裝男神回歸了，繼《少年四大名補》、《武動乾坤》之後，楊洋再次以古裝扮相示人，與當紅小花趙露思首次攜手，還有《與君歌》宣璐、《九流霸主》賴藝等人同台飆戲；武林上的「白風黑息」是惺惺相惜的朋友，卻在逐鹿之戰時不得不兵戎相見，江湖與家國終究難兩全，身為傳奇的白風夕（趙露思/飾），和豐蘭息（楊洋/飾）究竟還會做出怎樣驚人之舉呢？就讓我們一同屏息以待吧！

《超時空羅曼史》

開播平臺：台灣愛奇藝

開播時間：2022.03（暫定）

主演卡司：胡一天、陳鈺琪、王天辰、白冰、劉怡潼、代雯、黑澤、張雪菡、朱梓溪



民國奇幻愛情劇《超時空羅曼史》，故事背景設定在上世紀30年代，當紅電影明星向秦羽（胡一天/飾），意外來到二十一世紀的現在，並與十八線小編劇金阿銀（陳鈺琪/飾）成為歡喜冤家，這有如宿命般的巧合，究竟跟自己的穿越有何關聯？《民國奇探》胡一天、《古董局中局之掠寶清單》陳鈺琪，都曾靠民國裝扮驚豔觀眾的他們，這次又會帶來怎樣的震撼！

2022年三月，85大花們各個帶著最新作品強勢回歸，不同以往的題材、全新的造型，你準備好迎接了嘛？其中有哪一部最令你迫不及待想欣賞呢？請密切鎖定「陸劇星球」，開播資訊絕不漏接！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：盤點許凱的12部作品！根本劇拋臉，侍衛.將軍.紈绔子弟切換自如，但竟是憑這部爆紅！】