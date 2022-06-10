尹啟相結婚｜馬東石帶激靚女友到賀　新娘人脈超廣"閨密是鄭有美"

南韓「元祖偶像」g.o.d成員尹啟相2021年8月閃婚，與娶小5歲的美妝品牌代表登記結婚，兩人的婚禮受到新冠肺炎的影響，延至6月才舉辦，9日在首爾某處宴請圈內好友，現場眾星雲集。



不只g.o.d團員聚首，就連曾與他合作過電影《犯罪都市》的馬東石都攜伴參加，另外，婚禮上擺出的婚紗照，其中一張突然出現女星鄭有美，她與尹啟相妻子的好友關係因此曝光。

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尹啟相9日在親友的祝福之下，終於補了一個世紀婚禮給妻子，祝歌由g.o.d帶來代表作《0%》、《One Candle》，他與妻子站在成員之間的C位，臉上滿滿幸福笑容。婚禮當天，馬東石也帶著交往6年的女友藝正花出席，兩人感情深厚、羨煞旁人。

尹啟相妻雖是圈外人，但她是知名美妝品牌CEO，在圈內也有幾層人脈，婚禮當天，女星鄭有美與新娘的合照驚喜曝光，兩人其實是認識已久的摯友，鄭有美過去曾抱著尹啟相妻的愛犬出鏡，兩人關係親如家人，突然現身於家族合照的婚紗照之中令全場驚訝不已。

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受到新冠肺炎影響，尹啟相與妻子先登記才辦婚宴，他過去宣布婚訊時，字句充滿寵溺感透露「即將成為我妻子的人擁有很好的人品，是位會讓周遭的人跟著變得很溫暖的人。」在他低潮時期，是妻子陪他走過負面情緒，因此讓他確信對方就是命運中的另一半，2021年8月搶先登記結婚。

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