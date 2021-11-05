永恆族．專訪｜馬東石人生首套荷里活片　：拍足4周僅為1場動作戲

由金像獎導演趙婷執導；陳靜（Gemma Chan）、理察麥登（Richard Madden）、馬東石、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、Salma Hayek、Kit Harington、Kumail Nanjiani、Lia McHugh、Brian Tyree Henry、Lauren Ridloff和Barry Keoghan等人主演的《永恆族》（Eternals），開展新世界觀，講到在地球上秘密生活了7,000多年的永恆族再次重聚，保護人類免遭邪惡變異族的侵害。



馬東石向來在電影中的形象都是力大無窮，一拳或一掌可以打死人。（影片擷圖）

近5年間荷里活片約不斷 最終揀定演出Marvel《永恆族》

較早前飾演Gilgamesh的人氣韓國演員馬東石抽空接受《香港01》訪問，自言在這5年間都有接收到不少荷里活的片約邀請，當中有動作戲和其他不同類型的電影，但就因為自己本身都有在韓國製作及演出電影，檔期未有空檔。

馬東石大讚趙婷聰明、性格又好，經常都會跟演員進行溝通。（劇照）

他直言：「大約在5年前得知開始製作《永恆族》這套電影，他們問我覺得Gilgamesh這個角色如何，我感到很開心，然後未有進行試鏡就以Zoom跟趙婷和製作人一同傾談，最終確定演出。我本來就是Marvel的粉絲，都有看過趙婷導演較早前的作品，覺得她是位很好的導演，十分期待跟Marvel和趙婷合作，最終促成今次的合作。」

馬東石早前已睇過由趙婷執導的《再生騎士》。（劇照）

談及跟趙婷合作的經過時，馬東石大讚對方：「她是位很聰明的導演，性格十分好，跟她合作相當開心，又十分願意和演員一一溝通，始終今次有10個不同的角色，這的確是很難但她都成功了。」他更補充曾看過由趙婷監製、執導以及編劇的《再生騎士》（The Rider），直指電影令他尤其印象深刻。

與Gilgamesh（馬東石 飾）是數百年來的最佳拍檔，二人默契十足。（《永恆族》影片截圖）

馬東石本身正是安祖蓮娜祖莉粉絲

由於在戲中Gilgamesh跟Thena（安祖蓮娜祖莉 飾）長期相伴，而且在Thena記憶出現錯亂時，他仍然守護在她身邊，好好照顧她，建立出一位大暖男形象。馬東石談及跟安祖蓮娜祖莉的合作時，他笑言：「安祖蓮娜祖莉是位國際巨星，我也是她的超級粉絲，能夠一同工作十分開心，跟她這樣的演員碰面覺得很神奇，更值得提的是我們沒有進行很多事前綵排工作，即時開機拍攝都很配合，就似跟認識很久的朋友一起工作一樣。」

他再補充講到所有演員都很親切，在6個月的拍攝期間有很多動作戲，身體上都有感到疲倦的時候，但就因為大家都是十相當好的人，非常開心地進行了拍攝。

由於朴敘俊是繼馬東石後，第2位加入Marvel的韓國演員，他直言：「跟朴敘俊很親近，他是我的好弟弟，我們都有一起合作過，當然很高興見到他也加入了Marvel。」（劇照）

初嚐進軍荷里活 首次踏足倫敦

最後馬東石自言《永恆族》是他人生首套荷里活電影，更是他首次踏足倫敦，作為Gilgamesh，他的動作戲的確有很多，他：「曾試過4星期只拍一場Gilgamesh的動作戲，雖然拍攝份量很多，當然未會全部放進戲中，而且為了後製亦要多拍幾個畫面。所以我一直都在裝備自己，由14歲起開始打拳，我不是為了健身才做運動，而是為了有好多表現來進行一連串的練習，所以一直都有做力量方面的訓練，時常備好自己的身體，加上我是由運動員轉型成為演員，對我來說這樣的製作跟我很夾得來。」

問及拍攝期間有何趣事時，他笑言：「全部都是美好的事，首先成為Marvel電影其中一員已經很開心，加上再多一位亞洲超級英雄誕生亦很高興。因為我自己都有做製作，能夠現身在這種大規模的電影中，更能令我學習到不同的新事物，對於我來說所有過程都是很美好的事情。」

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