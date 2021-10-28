永恆族︱50歲爆肌型男馬東石鐵漢柔情：手寫情信兼送玫瑰寵女友

永恆族︱Marvel超級英雄電影《永恆族》於11月3日上映，早前一眾主演包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、莎瑪希爾（Salma Hayek）、馬東石等人一起亮相首映禮。馬東石於當日更帶着交往多年的女友藝正花出席，引起熱話。50歲馬東石與女友相差足足17歲，二人相戀6年仍十分恩愛，「爆肌型男」馬東石私下原來溫柔又浪漫？



馬東石參演Marvel電影《永恆族》飾演力量型角色——「Gilgamesh」。（donlee@IG）

《永恆族》馬東石參加首映禮 攜女友「放閃」暗示好事將近？

由趙婷執導的Marvel超級英雄電影《永恆族》（Eternals）即將在香港上映，當中不乏熟悉面孔，包括韓國演員馬東石飾演強悍角色——「Gilgamesh」，造成熱話。日前，一眾主演包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、莎瑪希爾（Salma Hayek）、馬東石、Richard Madden及陳靜（Gemma Chan）等齊聚一堂，參加於洛杉磯舉行的首映禮。

馬東石於首映禮當日帶著交往多年的女友藝正花出席，藝正花全程緊隨，馬東石更親自將女友介紹給巨星安潔莉娜·裘莉、莎瑪希爾等人認識，可見兩人感情穩定，外界紛紛揣測兩人好事將近。

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「肌肉大叔」馬東石形象反差 私下寵小17歲女友超專一？

有「最強大叔」之稱的馬東石，因彪悍形象與健碩爆肌身材，讓人不由自主地心生畏懼。不過鐵漢外表之下，卻暗藏一顆溫柔的心，據悉馬東石與女友藝正花已相戀近6年，兩人一直穩定交往中，對方比馬東石足足小17歲，更是一名健身教練。藝正花擁有天使面孔和魔鬼身材，二人興趣相投，同樣熱愛運動，最後打破年齡疆界走到一起。

馬東石與女友藝正花已相戀近6年，兩人相差足足17歲。（donlee/yejunghwa@IG）

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為表愛意和宣誓主權，目前馬東石個人IG賬號的追蹤名單只有女友一人。另外，女友藝正花參加節目《黃金漁場 Radio Star》時分享，稱讚馬東石私下是個非常溫柔體貼的人，不但會手寫情書給她，還送上大把玫瑰花，展現細心浪漫的一面，簡直將女友寵上天。馬東石也曾深情告白，表示自己隨著年齡漸長，很難敞開心扉，但遇見了藝正花發現他是一個特別善良又溫柔的人，才能攻破他的心房。

事實上兩人因年齡相差太大，一開始並不被外界看好，如今時間證明二人堅定感情。藝正花曾表示男友馬東石正是自己的理想型，外表強勢霸氣，但內心不失溫柔，被他的反差形象深深吸引。

50歲爆肌大叔馬東石私下溫柔細心，形象反差大。（donlee@IG）

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