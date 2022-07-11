夢華錄｜劉亦菲古裝劇驚現東京？6個《夢華錄》歷史小知識你要知

陳曉、劉亦菲主演的古裝陸劇《夢華錄》講述劉亦菲飾演的樂戶出身茶店老闆「趙盼兒」與陳曉飾演的皇家特務「顧千帆」從互看不順眼到在一次次的歷險中愛上彼此的故事，兩人來電的火花在首週就衝出5億播放量，成為近期的爆款陸劇之一。



不過大家注意到了嗎？以宋朝為背景的《夢華錄》其實暗藏不少歷史小知識，以下小編就來為大家介紹！

【圖輯】點圖放大了解劉亦菲、陳曉主演的《夢華錄》6個歷史小知識👇👇👇

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一、劇名出自「中國第一本旅遊指南」

《夢華錄》的劇名其時也是有典故的，出自相傳是中國第一本旅遊指南《東京夢華錄》，是北宋時人孟元老所著，裡頭記載開封的街道景觀、民俗文化、美食商家、酒店住宿等一應俱全，如果穿越到宋朝，完全可以拿著這本書在開封四處遊覽。不過當這本書完成時已經是南宋年間，開封城早就被金國的鐵蹄踐踏得殘破不堪，只能從字裡行間回味當時的繁榮景象。

二、取材原作前5集就演完？

與許多小說改編的古裝劇不同，《夢華錄》其實改編自「元曲四大家」關漢卿所寫的雜劇《趙盼兒風月救風塵》，如果記憶沒有還給國文老師的的話，應該都知道雜劇算是一種傳統戲曲的劇本，大多由四折（幕）構成，故事結構大多不會太複雜。而《趙盼兒》原始劇情其實就是趙盼兒設下美人計幫助被騙婚的宋引章對付渣男周舍的故事，大概就是連續劇前5集到第6集開頭一小段的內容，不過沒有孫三娘、顧千帆跟歐陽旭的故事線，且宋引章在原著中本來另有一個未婚夫，只是被刪掉了。所以《夢華錄》的內容大概9成以上都是原創喔！

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三、「東京」不在日本啦！

劇中趙盼兒（劉亦菲 飾）、孫三娘（柳岩 飾）、宋引章（林允 飾）三姐妺在歷經一翻折騰後終於來到了東京展開全新的生活。這裡說的東京並不在日本，指的是現今河南的開封一帶，會稱為「東京」是因為北宋總共建立了四個京城，其他三個分別是西京河南府（河南洛陽）、南京應天府（河南商丘）、北京大名府（河北大名），其中東京的開封府是最繁榮的地區，也是皇室之所在，更是當時全世界數一數二的大都市。

四、顧千帆老爸官威有多大？

也許有觀眾會疑惑，顧千帆（陳曉 飾）的老爸蕭欽言（王洛勇 飾）的官威到底有多大？不但可以輕鬆賜死一個縣令，就連皇城司「特務頭子」雷敬（杜玉明 飾）都要敬他三分。我們可以看到蕭家大院外面掛了三個燈籠，代表蕭欽言的三個職位，分別是「知蘇州事」等於蘇州地方的行政長官，「平江軍節度使」則是蘇州地區的軍事指揮將領，至於「參知政事」在名義上則相當於副宰相，有時甚至相當於最高執政官，在宰相空缺時可代行職務，權力非常大，難怪可以橫的走。

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五、飛錢是什麼？

在劇中多次提到的「飛錢」究竟是什麼呢？其實飛錢並不是「錢」，而是一種從唐朝中後期開始流傳的一種匯兌方式，簡單來說，因為當時商業越來越發達，大量資金用銅錢攜帶非常不方便，又怕被搶劫，於是就發明了功能如同匯票的「飛錢」，也就是到官方機構開憑證，在到指定地點提款，減低了銅錢的需求以及運輸成本帶來的不變。而這樣的制度，也促進後來「紙鈔」的誕生。

六、「官家」是誰？

劇中角色多次提到的「官家」其實並不是「當官的人家」，在宋朝其實是對皇帝的專有稱呼喔！其實用「官家」來代指皇帝在魏晉南北朝就有了，但宋朝的皇帝是最喜歡這樣稱呼的。至於是什麼原因？說法其實也有很多種，有一說是比起朕、孤家、寡人等稱呼來得親民一些，就是當官的最高級而已，也可拉近君臣之間的距離。

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