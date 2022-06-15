燦爛的前行｜媽媽無所不能是避風港　楊丞琳長大才明白：她也是人

小朋友天真無邪，在他們心目中媽媽是無所不能的超人，而台灣藝人楊丞琳小時候亦正如此想過。而在近日播出的綜藝節目《燦爛的前行》中，講到「長大後才能真正明白的事」，讓她明白到原來媽媽其實都只是一個普通人，有她自己的情緒﹑感覺，呼籲大家要將小時候從父母身上接收到的愛，更加倍地給予父母。

楊丞琳小時候覺得媽媽是無所不能的。（影片截圖）

在最新一集節目中，因為男嘉賓提到在得知自己媽媽生病後，才讓他有意識到自己應該長大了，要撐起這個家，他的人生故事讓在錄影廠的明星相當感動且有感而發。其中楊丞琳就表示：「我從小以為媽媽就是一個天不怕地不怕的角色，我一直以為媽媽就是一定沒有自己的情緒，沒有自己的感覺，我以前是這樣認為，原來就是等到自己長大了，然後我們可以去分享了，我媽才會讓我知道，其實她也害怕甚麼，她也有甚麼遭遇，我才發現媽媽也是人，真的小時候我真的覺得媽媽就是無所不能的人。」

楊丞琳長大後才明白媽媽好多的感受。（楊丞琳微博圖片）

因為長大後才明白媽媽的感受，所以她亦呼籲大家要更加愛惜父母：「她都可以為母則强，做我的避風港，把她擁有最好的一切都給我。所以，當我們擁有了愛人的能力，也要將小時候從父母身上接收到的愛，更加倍地給予到他們喔！」不少網友都大表讚同，認為母愛確實偉大。

楊丞琳呼籲大家要更加愛惜父母。（影片截圖）